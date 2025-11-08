23ºÐ¤Ç¿Íµ¤²Î¼ê¤Èà·ëº§¡õÇ¥¿±áÅÅ·âÈ¯É½¡Äº£Ç¯Âè3»ÒÃÂÀ¸¤Î31ºÐ½÷Í¥à¤ª¤·¤ã¤ì¥Þ¥Þá»Ñ¤ËÉ×¤âÈ¿±þ¡ª¥Õ¥¡¥ó¡Ö±×¡¹åºÎï¤Ë¡×¡ÖºÇ¹â¤Îºé¤Á¤ã¤ó¡×¤È¹û¤ì¹û¤ì
¾åÉÊ¤Ê¥¹¥Ý¡¼¥Æ¥£¥¹¥¿¥¤¥ë¤òÈäÏª
¡¡8Ç¯Á°¤Ë·ëº§¤ÈÂè1»Ò¤òÇ¥¿±¤·¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤òÈ¯É½¡Ä¡£31ºÐ½÷Í¥¤Îà¤ª¤·¤ã¤ì¥Þ¥Þá»Ñ¤ËÃíÌÜ¤¬½¸¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡»¨»ï¡ÖVERY¡×(¸÷Ê¸¼Ò)¤Î¸ø¼°¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤ËÅÐ¾ì¤·¤¿¤Î¤ÏÉð°æºé¡£7Æü¤«¤éÈ¯Çä¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë12·î¹æ¤Ç¡¢Éð°æ¤¬»æÈÇ¤È¥Ç¥¸¥¿¥ëÈÇÎ¾Êý¤ÎÉ½»æ¤òÌ³¤á¡¢2¥Ñ¥¿¡¼¥ó¤Î»Ñ¤¬¸«¤é¤ì¤ë¤³¤È¤òÊó¹ð¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¥Ç¥¸¥¿¥ëÈÇ¤ÎÉ½»æ¤ò¾þ¤ëÉð°æ¤Ï¡¢¥Ý¥í¥é¥ë¥Õ¥í¡¼¥ì¥ó¤Î¥¦¥¨¥¢¤ò¤Þ¤È¤Ã¤¿¾åÉÊ¤Ê¥¹¥Ý¡¼¥Æ¥£¥¹¥¿¥¤¥ë¤òÈäÏª¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢Â¿¤¯¤Î¥Õ¥¡¥ó¤òÌ¥Î»¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡SNS¾å¤Ç¤Ï¡Ö±×¡¹åºÎï¤Ë¡×¡ÖÆ±À¤Î»ä¤Ç¤â¹û¤ì¤Á¤ã¤¦¤è¡×¡ÖºÇ¹â¤Îºé¤Á¤ã¤ó¤Ç¤¹¡Ä¤½¤·¤Æ TAKAHIRO¤Î¤¤¤¤¤Í¡¢°¦¤¬¤¢¤ë¤è¤Í¡×¡ÖÉð°æºé¤Ï3¿Í¤Î¤³¤É¤â¤Î¥Þ¥Þ¤Ê¤ó¤«¡ª¤¤¤Ä¤Î´Ö¤Ë¤ä¤Í¡×¤Ê¤É¤Î¥³¥á¥ó¥È¤¬´ó¤»¤é¤ì¤¿¡£
¡¡Éð°æ¤Ï¡¢2014Ç¯¤Î¥É¥é¥Þ¡ÖÀïÎÏ³°ÁÜºº´±¡×(ÆüËÜ¥Æ¥ì¥Ó)¤Ç¶¦±é¤·¤¿EXILE¤ÎTAKAHIRO(Ä¹ºê¸©½Ð¿È)¤È17Ç¯9·î¡¢23ºÐ¤Î»þ¤Ë·ëº§¡£·ëº§È¯É½¤ÈÆ±»þ¤ËÂè1»Ò¤ÎÇ¥¿±¤â¸øÉ½¤·¤¿¡£18Ç¯¤ËÂè1»Ò½÷»ù¤ò22Ç¯¤ËÂè2»Ò½÷»ù¤ò½Ð»º¤·¡¢º£Ç¯2·î¤Ë¤ÏÂè3»Ò½÷»ù¤Î½Ð»º¤òÊó¹ð¤·¤¿¡£