¡¡ÊüÁ÷Ãæ¥É¥é¥Þ¤Ç¶¦±é¤¹¤ë44ºÐ¡õ41ºÐ¤Î¥ª¥Õ¥·¥ç¥Ã¥È¤¬SNS¤Ç¸ø³«¤µ¤ì¡¢È¿¶Á¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¥É¥é¥Þ¡Ö¥¶¡¦¥í¥¤¥ä¥ë¥Õ¥¡¥ß¥ê¡¼¡×(TBS)¤Î¸ø¼°X¤ËÅÐ¾ì¤·¤¿¤Î¤Ï¡¢ºÊÉ×ÌÚÁï(44)¡áÊ¡²¬¸©½Ð¿È¡á¤È¾¾ËÜ¼ãºÚ(41)¡£
¡¡¡Ö²¿¤ä¤é¿ÊÅ¸¤Î¡ÄÍ½´¶¡Ä?¡×¤È9ÆüÊüÁ÷¤ÎÂè5ÏÃ¤ò¹ðÃÎ¤·¡¢2¿Í¤Î¼Ì¿¿¤òÅê¹Æ¡£Ìë·Ê¤¬åºÎï¤Ê¾ì½ê¤Ç³°¿©¤¹¤ë¥·¡¼¥ó¤Î2¿Í¤¬¡¢¤ªÃãÌÜ¤Ê¥Ý¡¼¥º¤ò¤ªÂ·¤¤¤Ç·è¤á¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡ºÊÉ×ÌÚ±é¤¸¤ë¶¥ÇÏ¤ÎÀ¤³¦¤Ë°Û¶È¼ï¤«¤éÈô¤Ó¹þ¤ó¤Ç¤¤¿¼ç¿Í¸øŽ¥·ª¿Ü±É¼£¤È¡¢¾¾ËÜ±é¤¸¤ëÀ¸»º°éÀ®ËÒ¾ì¤ÎËÒ¾ìÄ¹¤ÎÌ¼Ž¥Ìîºê²ÃÆà»Ò¤ÏÂç³Ø»þÂå¤ËÎø¿Í´Ø·¸¤À¤Ã¤¿´ÖÊÁ¡£ºÆ²ñ¤·¶¥ÁöÇÏ¤òÄÌ¤¸¤ÆÆ±¤¸Ì´¤òÄÉ¤¤¤«¤±¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤Ã¤¿2¿Í¤À¤¬¡¢¥Ð¥Ä¥¤¥Á¤Ç¥·¥ó¥°¥ë¥Þ¥¶¡¼¤Î²ÃÆà»Ò¤È±É¼£¤Î´Ø·¸¤Ë¤âÃíÌÜ¤¬½¸¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£¡¡¤½¤ó¤ÊÃæ¤Ç¸ø³«¤µ¤ì¤¿2¥·¥ç¥Ã¥È¤ËSNS¾å¤Ç¤Ï¡Ö¤Þ¤µ¤«¥Û¡¼¥×¤¬¥À¡¼¥Ó¡¼¾¡¤Ã¤¿¤é¡¢¤±¡¢¤±¡¢¤±¤Ã¡¢¤³¡¢¡¢¤³¤ì°Ê¾å¸À¤¦¤Î¤Ï¤ä¤á¤Æ¤ª¤³¤¦¡×¡Ö2¿ÍÉü±ï¤·¤ÆÍß¤·¤¤¡×¡Ö±£¤ì¤Æ¤â¡¢¥Ð¥ì¤Æ¤Þ¤¹¡£¤æ¤Ã¤¯¤ê¡¢¤æ¤Ã¤¯¤ê¥Í¡×¡ÖÃçÎÉ¤·¤Ç¤¹¤Í¡Á¡£Â©¤Ô¤Ã¤¿¤ê?¡×¡Ö¥Ò¥å¡¼¥Ò¥å¡¼¡×¡ÖÉü±ï¤¹¤ë¤Î¤«¤Ê?¤É¤ó¤ÊÅ¸³«¤Ë¤Ê¤ë¤Î¤«µ¤¤Ë¤Ê¤ë!!¡×¡Ö¥ï¥©¡£¥¥å¥ó¥¥å¥ó¤·¤Þ¤¹¡×¡Ö¥Ö¥Ã¥¡¼¤Î¤ªÃãÌÜ¤Ê»Ñ♡¤È¤Æ¤âÄÁ¤·¤¤¡×¤Ê¤É¤ÎÀ¼¤¬¤¢¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£