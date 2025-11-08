98期生22人が入会式出席 トップ合格の18歳・伊藤愛華が選手宣誓
4日〜7日に行われた今年の日本女子プロゴルフ協会（JLPGA）最終プロテストでは、上位22人が合格を果たした。8日には入会式が行われ、認定証が授与された。
【写真】初々しい笑顔で認定証を掲げる伊藤愛華
合格率2.9％の狭き門をくぐり抜けた98期生たち。全員がスーツ姿で登壇し、誇らしげに認定証を掲げた。現役高校生として史上2人目のトップ合格となった伊藤愛華（埼玉栄高）が、22人を代表して誓いの言葉を述べた。7日には「有名になりたい。年間女王を目指して、いろんな人から愛されたいです」と目標を語っていた18歳が、その第一歩として大役をつとめた。98期生22人の正式な入会日は12月1日。その後は新人セミナーなどを受講し、2026年からルーキーとしてデビューを飾る。
最終プロテストの結果
合格おめでとう！ 98期生22人のプロフィール一覧
高校生トップ合格は史上2人目 "現役JKプロ"が今年は3人誕生「励まし合いながらやっていた」
「ゴルフをやらせてくれてありがとう」 18歳・松原柊亜は父の死を乗り越えプロテスト合格
プロテスト合格に届かなかった選手たち 男子ツアー初の女子選手、現役ナショチ、プロの妹らが悔し涙
