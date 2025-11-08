16歳アマ・岩永杏奈がステップV 後藤あいに次ぐ史上8人目快挙
＜明治安田レディス 最終日◇8日◇茨木国際ゴルフ倶楽部（大阪府）◇6405ヤード・パー72＞国内女子下部ステップ・アップ・ツアーの最終ラウンドが終了した。首位と2打差で出た16歳のアマチュア・岩永杏奈（大阪桐蔭高2年）が6バーディ・1ボギーの「67」をマーク。トータル12アンダーで逆転優勝を果たした。
【写真】合格おめでとう！ 笑いと涙の女子プロテストフォト集
アマチュアによるステップVは史上8人目の快挙。10月の「SkyレディスABC杯」では後藤あいがアマチュア優勝を挙げており、同一年度で複数回のアマチュアVはツアー史上初となった。トータル10アンダー・2位にルーキーの六車日那乃。トータル9アンダー・3位に同じく新人の加藤麗奈、トータル6アンダー・4位タイには中山三奈と安田彩乃が入った。昨年覇者のサイ・ペイイン（台湾）はトータル5アンダー・6位タイ。今季3勝のルーキー・大久保柚季はトータル1アンダー・31位タイで大会を終えた。（※）アマチュアによるステップ優勝2010年：高橋恵「ANA PRINCESS CUP」2014年：堀琴音「ABCレディース」2015年：新垣比菜「ラシンク・ニンジニア RKBレディース」2016年：吉本ひかる「ルートインカップ 上田丸子グランヴィリオレディース」2017年：平塚新夢「静ヒルズレディース 森ビルカップ」2024年：都玲華「大王海運レディス」2025年：後藤あい「SkyレディスABC杯」2025年：岩永杏奈「明治安田レディス」
<ゴルフ情報ALBA.Net>
明治安田レディス 最終結果
岩永杏奈 プロフィール＆成績
顔と名前で覚えよう！ 女子プロテスト合格者一覧
シード獲得か？QT行きか？ 国内女子崖っぷちランキング2025
＜LIVE＞TOTOジャパンクラシック スコア速報
【写真】合格おめでとう！ 笑いと涙の女子プロテストフォト集
アマチュアによるステップVは史上8人目の快挙。10月の「SkyレディスABC杯」では後藤あいがアマチュア優勝を挙げており、同一年度で複数回のアマチュアVはツアー史上初となった。トータル10アンダー・2位にルーキーの六車日那乃。トータル9アンダー・3位に同じく新人の加藤麗奈、トータル6アンダー・4位タイには中山三奈と安田彩乃が入った。昨年覇者のサイ・ペイイン（台湾）はトータル5アンダー・6位タイ。今季3勝のルーキー・大久保柚季はトータル1アンダー・31位タイで大会を終えた。（※）アマチュアによるステップ優勝2010年：高橋恵「ANA PRINCESS CUP」2014年：堀琴音「ABCレディース」2015年：新垣比菜「ラシンク・ニンジニア RKBレディース」2016年：吉本ひかる「ルートインカップ 上田丸子グランヴィリオレディース」2017年：平塚新夢「静ヒルズレディース 森ビルカップ」2024年：都玲華「大王海運レディス」2025年：後藤あい「SkyレディスABC杯」2025年：岩永杏奈「明治安田レディス」
<ゴルフ情報ALBA.Net>
明治安田レディス 最終結果
岩永杏奈 プロフィール＆成績
顔と名前で覚えよう！ 女子プロテスト合格者一覧
シード獲得か？QT行きか？ 国内女子崖っぷちランキング2025
＜LIVE＞TOTOジャパンクラシック スコア速報