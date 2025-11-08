高市早苗首相が初の衆院予算員会で本格論戦に臨んだ７日、首相が午前３時から首相公邸で答弁準備の勉強会を行った結果、多くのスタッフを巻き込んだとして国会で謝罪した件で、原因として長年の古い国会慣習などに批判が集まっている。

高市首相は６日夜段階では答弁書が完成しておらず、ファクスでの受信も難しく、出来上がる時間に合わせて官邸に向かったと説明している。

国光文乃外務副大臣は７日夜にＸ（ツイッター）に投稿。「元霞が関職員として言わせて頂きたい 午前３時に高市総理の出勤が必要なのは、そもそも『（特に野党の）質問通告が遅い』からです。総理が前日にご覧になりたくても質問も答弁も完成していない。前々日の正午までという通告ルール、どれほどの野党議員が守ってますか？エビデンスは以下の人事院調査での切なる声をご覧ください。その中でも、動画の通り高市総理は極力役人への負担に配慮してくださっています」と記した。

国光氏が合わせてアップした人事院の資料では、省庁の「国会対応業務に関する超過勤務の要因」の１位が「質問通告が遅い」、２位が「質問通告の内容が不明確」とある。

また国光氏が別途提示したデータ資料では、「質問通告２日前のルールを守っていないことが多い国会議員の所属政党」として、１位「立憲民主党」、２位「共産党」が突出している。

国光氏は「役人の名誉のために。役人のせいにしないで頂きたいです（１）通告は２日前ルール守ってください。（２）質問の論点を明確にしてください。『〇〇対策について』等だけだとさすがに答弁作れません。（３）呼びつけるのでなくリモート対応も可能にしてください」と記した。