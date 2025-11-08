GÂçºåDF¹õÀî·½²ð¡õÈ¾ÅÄÎ¦¤ÎÎ¾SB¤ÏËüÁ´¡Ö¤³¤Î»î¹ç¤Ë¹ç¤ï¤»¤Æ¤¤¤ë¡×9Æü¡¦¿À¸ÍÀï
¡¡GÂçºå¤Ï8Æü¡¢¿áÅÄ»ÔÆâ¤ÇºÇ½ªÄ´À°¤ò¹Ô¤Ã¤¿¡£9Æü¤Ë¤Ï¥Û¡¼¥à¿À¸ÍÀï¡£DF¹õÀî·½²ð¤Ï¡ÖÂç»ö¤Ê»î¹ç¤Ç¤¹¤·¡¢¤·¤Ã¤«¤ê¤È³èÌö¤·¤¿¤¤¡×¤Èµ¤¹ç¤òÆþ¤ì¤¿¡£
¡¡5Æü¤ÎÅ¨ÃÏACL2¥Ê¥à¥Ç¥£¥óÀï¡Ê¥Ù¥È¥Ê¥à¡Ë¤ÇDF½éÀ¥Î¼¤¬Éé½ý¸òÂå¡£¸Ä¿ÍÅª¤Ê»ö¾ð¤Ç¥Ù¥È¥Ê¥à±óÀ¬¤Ë¤ÏÂÓÆ±¤»¤º¤ËÂçºå¤Ç¥³¥ó¥Ç¥£¥·¥ç¥óÄ´À°¤·¤Æ¤¤¤¿¹õÀî¤Ï¡Ö¹Ô¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤¤Ê¬¡¢Áö¤é¤Ê¤¤¤È¤¤¤±¤Ê¤¤¡£¤³¤Î»î¹ç¤Ë¸þ¤±¤Æ¹ç¤ï¤»¤Æ¤¤¤ë¡×¤ÈËüÁ´¤ò¶¯Ä´¤·¤¿¡£ºòµ¨¤Þ¤Ç¿À¸Í¤ËºßÀÒ¤·¡¢º£²ÆGÂçºå¤ËÌá¤Ã¤Æ¤¤¿½éÀ¥¤«¤é¤Ï¡Ö¾¡¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤è¡×¤È¥²¥¤òÈô¤Ð¤µ¤ì¤¿¤È¤¤¤¤¡Ö¥é¥¤¥Ð¥ë¤Ç¤Ï¤Ê¤¯°ì½ï¤ËÀï¤¦Ãç´Ö¡×¤È¥Ô¥Ã¥Á¤ËÎ©¤Æ¤Ê¤¤¥µ¥¤¥É¥Ð¥Ã¥¯¤ÎÊ¬¤Þ¤ÇÀï¤¦µ¤»ý¤Á¤ò¶¯¤á¤¿¡£
¡¡Ä¾¶á¤Î¸ø¼°Àï¤Ï12»î¹ç10¾¡1Ê¬¤±1ÇÔ¡£ÂÐ¿À¸Í¤Ï2»î¹ç¾¡¤Æ¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤¬¡ÖÁê¼ê¤Î¥¹¥È¥í¥ó¥°¤ò¤É¤ì¤À¤±¾Ã¤»¤ë¤«¡£¼«Ê¬¤¿¤Á¤¬¤É¤³¤Þ¤Ç¥Ü¡¼¥ë¤ò»ý¤Æ¤ë¤«¡£Á°¤òÁª¤Ö¤³¤È¤¬Âç»ö¡×¤È¼«¿®¤ò¸«¤»¤ë¡£È¯Ç®¤Î¤¿¤áÆ±¤¸¤¯¥Ù¥È¥Ê¥à±óÀ¬ÉÔÂÓÆ±¤À¤Ã¤¿DFÈ¾ÅÄÎ¦¤â½Ð¾ì¤ËÌäÂê¤Ê¤·¡£µÕÅ¾¤Ç¤Î¥ê¡¼¥°3Ï¢ÇÆ¤òÁÀ¤¦¿À¸Í¤ÎÌîË¾¤òºÕ¤¯¡£