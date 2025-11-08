ワールドシリーズ連覇を果たしたドジャースの金慧成（キム・ヘソン）内野手（26）がメジャー1年目を終えて帰国した6日、仁川空港でトラブルに巻き込まれていたと8日付の朝鮮日報が報じた。

到着ロビーには金を出迎える大勢のファンが集結。金は笑顔で「長い1年だった」「たくさんの楽しい経験ができた」などとインタビューに応じていたが、突然顔をこわばらせると「あそこ、見えますか？あの人を止めてくれればちゃんとお話します」とインタビューを中断。さらに「言葉で伝えろよ。なんで口に出さないんだ」とつぶやいた。

金が指さした先では、ある男性が「父親が破産して借金を返さないのにロサンゼルス・ドジャースに行ったヤツ」「名誉毀損（きそん）で罰金刑を受けた金の父親と家族は天罰を受けるだろう」と書かれた横断幕を掲げていた。男は警備員に拘束され、金は約3分後にインタビューを再開した。

朝鮮日報によると、金の父親が借金を返していないと主張する男性は、数年前から金が出場する試合に押しかけ、同じようなプラカードを何度も掲げていた。19年には名誉毀損で訴えられ、罰金100万ウォン（約10万6000円）を命じられていたという。