¡Ú£Í£Ì£Â¡Û¥Ö¥ë¡¼¥¸¥§¥¤¥º¤Î¥²¥ì¥í¤¬¥É¥ß¥Ë¥«¤Çà³®Àû¥Ñ¥ì¡¼¥ÉáÂç²»¶Á¡¢Âç½ÂÂÚ¤Ç¼þ°Ï¤Ïº®Íð
¡¡¥Ö¥ë¡¼¥¸¥§¥¤¥º¤ò¥ï¡¼¥ë¥É¥·¥ê¡¼¥º¿Ê½Ð¤ËÆ³¤¤¤¿¼çË¤¥¦¥é¥¸¥ß¡¼¥ë¡¦¥²¥ì¥í¡¦¥¸¥å¥Ë¥¢ÆâÌî¼ê¡Ê£²£¶¡Ë¤¬ÍÄ¾¯´ü¤ò²á¤´¤·¤¿¥É¥ß¥Ë¥«¶¦ÏÂ¹ñ¤Ëµ¢¹ñ¡£Âç´¿·Þ¤ò¼õ¤±¡¢¥É¥ó¡¦¥°¥ì¥´¥ê¥ª¤Çà³®Àû¥Ñ¥ì¡¼¥Éá¤¬¹Ô¤ï¤ì¤¿¡£
¡¡±èÆ»¤ËÂ¿¤¯¤Î¿Í¤¬µÍ¤á³Ý¤±¡¢¥²¥ì¥í¤Ï¼Ö¤Î¥µ¥ó¥ë¡¼¥Õ¤«¤é¼ê¤ò¿¶¤Ã¤Æ´¿À¼¤Ë±þ¤¨¡¢ÇØ¸å¤Ë¤ÏÂçÎÌ¤Î¥¹¥Ô¡¼¥«¡¼¤òÀÑ¤ó¤À¥È¥é¥Ã¥¯¤¬Âç²»¶Á¤òÌÄ¤é¤·¤ÆÁö¹Ô¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¼Ö¡¢¥Ð¥¤¥¯¡¢Êâ¹Ô¼Ô¤Ç¼þ°Ï¤¬Âç½ÂÂÚ¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ëº®Íð¤ÎÍÍ»Ò¤¬¥Ê¥¿¥ê¡¼É×¿Í¤Î¥¤¥ó¥¹¥¿Æ°²è¤«¤é¤¦¤«¤¬¤¨¤ë¡£
¡¡¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¤ËÀË¤·¤¯¤âÂè£·Àï¤ÇÇË¤ì¡¢²ù¤·ÎÞ¤òÎ®¤·¤¿¥²¥ì¥í¤À¤¬¡¢¤ªº×¤êÁû¤®¤Î°ìÊý¤Ç¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤Ç¤Ï¥Õ¥¡¥ó¤Ë¶»Ãæ¤ò·ãÇò¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¡Ö£²£°£²£µÇ¯¡¢¼«Ê¬¤¬±Ê±ó¤Ë¥Ö¥ë¡¼¥¸¥§¥¤¥º¤Î°ì°÷¤Ë¤Ê¤ë¤ÈÊ¬¤«¤Ã¤¿»þ¡¢ÆÃÊÌ¤ÊÂ¸ºß¤Ë¤Ê¤ë¤³¤È¤ò³Î¿®¤·¤¿¡£¸ÀÍÕ¤Ë¤Ç¤¤Ê¤¤¤Û¤É¿ÍÀ¸¤òÊÑ¤¨¤¿£±Ç¯¤À¤Ã¤¿¡£°ÕÌ£ÉÔÌÀ¤À¤Ã¤¿»þ´Ö¤òÂçÀÚ¤Ë»×¤¨¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤¿£±Ç¯¡£±Ê±ó¤Ë¿´¤Ë¹ï¤Þ¤ì¤ë£±Ç¯¤À¤Ã¤¿¡×¤È¿¶¤êÊÖ¤ê¡Ö»ä¤Ïº£¤Ç¤â¡¢¤³¤Î³¹¤Ç¤¹¤Ù¤Æ¤òÀ®¤·¿ë¤²¤¿¤¤¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡×¤ÈÍèµ¨¤Ë¸þ¤±¤Æ¤Î¶¯¤¤·è°Õ¤ò¤Î¤¾¤«¤»¤Æ¤¤¤ë¡£