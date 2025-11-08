【山粼武司 これが俺の生きる道】#47

【これが俺の生きる道】「もう野球やめたる！」…俺は高卒1年目の森野将彦に“泣かされた”

1997年は俺にとってもチームにとっても試練の年だった。自身の打撃不振に加え、ナゴヤ球場からナゴヤドームへの本拠地移転。球場全体が広くなった影響で、打撃成績はからっきしだった。

広くなったのに、なぜかヤジはしっかり聞こえた。三振したり凡退したりしてベンチに帰るときには決まって、スタンドから、

「このたわけ！ カネ返せ！」

などと、厳しいヤジを浴びた。

選手のフラストレーションはたまっていくばかり。6月3日にはナゴヤドームでの横浜（現DeNA）戦で、大豊泰昭さんがプロ野球ワーストタイ（当時）1試合5三振を喫した。その2日後、打てないイライラがついに爆発した。

5日の横浜戦。場所は長良川球場（岐阜）。この日は、外国人審判のマイク・ディミュロが球審を務めた。

97年2月、日米の野球交流などを目的に来日。オープン戦からマスクをかぶっていた。

迎えた六回裏の大豊さんの打席。2球目、明らかにストライクゾーンから外れた球をストライク判定。メジャーは外に広いとは聞いてはいたが、今、改めて映像を見ても、明らかなボール球だった。

この判定に大豊さんは納得がいかず、ディミュロ審判に「Why？」と抗議した。続く3球目、さらに大きくコースを外れた球にストライクとコールされてついに激怒。ディミュロ審判を突き飛ばしてしまったのだ。

「Get Out！」

大豊さんはすぐさま退場処分となったが、今度は星野仙一監督がこれにキレて乱闘に発展。ベンチを飛び出したコーチがディミュロ審判の肩を掴むなど、ひと悶着が起きた。

スタンドからも「審判代えろ」「米国へ帰れ」と怒号が飛び交う始末だった。

当時は審判に抗議するなんて珍しいことじゃなかったが、メジャーでは審判のジャッジは絶対。抗議した選手に「報復判定」をすることもあると聞いた。

ディミュロ審判は試合後、ロッカールームで体を震わせながら、「自分のアンパイアとしてのキャリアの中で経験したことのない恐怖感を覚えた」とコメント。翌日、セ・リーグ連盟に辞表を叩きつけ、帰国してしまった。なんとも不毛な一日だった。

（山粼武司／元プロ野球選手）