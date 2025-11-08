なめらかなのに濃厚！秋にぴったり「かぼちゃチーズモンブラン」

みなさん、こんにちは。すっかり秋ですね。いかがお過ごしですか？

秋はおいしいものがたくさん。今回はクリームチーズとかぼちゃを使って今の時期にぴったりなモンブランを作ります。フォークを入れると、かぼちゃチーズクリーム、ホイップクリーム、かぼちゃあんという豪華な3層構造で本格的な味わいです。

かぼちゃはしっかり裏ごしして使うと、なめらかなクリームになります。さらにクリームチーズを加えることでコクとクリーミィーさが出ます。秋のおやつにぜひ作ってみてください。

かぼちゃチーズモンブラン





材料（5個分）

カステラ ５切



かぼちゃ（正味） 300g



グラニュー糖A 70g



クリームチーズ 100g



生クリーム 100ml



グラニュー糖B 大さじ1/2



粉砂糖、かぼちゃ お好みで



作り方

1. かぼちゃを1口大に切り、耐熱皿にのせます。ふわっとラップをして600wの電子レンジで4〜5分竹串がすっと刺さるまで加熱します。





熱いうちにザルで裏ごしし、グラニュー糖Aを加えて混ぜます。









2. バットなどにカステラを並べ、1をそれぞれに大さじ1/2ずつくらのせます。そのまま冷蔵庫で冷やしておきます。





3. クリームチーズを耐熱容器に入れてラップをし、600wの電子レンジで30秒加熱します。1の残りを加えてなめらかになるまで混ぜ、冷蔵庫で冷たくなるまで冷やします。



＊冷やすことで絞りやすくなります。









4. ボウルに生クリーム、グラニュー糖Bを入れます。ボウルの下を氷水にあてながら、角が軽く立つまで泡立てます。





2のカステラの上に等分し、冷やしておきます。





5. 3を絞り袋に入れて、4の上に適量絞り出します。





お好みでかぼちゃを飾り、粉砂糖をふりかけたら完成です。





＜ポイント＞

・お好みでグラニュー糖Bを加えるタイミングでシナモンを少々加えるとさらに秋っぽい味わいに。



・口金はお好みのものを使ってください。



・トッピングのかぼちゃは、皮付きのまま適当な大きさに切り、電子レンジで加熱します。冷めたらグラニュー糖をまぶして冷やしておきます。



・出来立てもおいしいですが、冷蔵庫で冷やしておくと味がなじんでさらにおいしくなります。





