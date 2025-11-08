&TEAM、韓国音楽番組で3冠達成 デビュー1週間で“快挙”「僕たちにとって新たな飛躍の瞬間」
10月28日に韓国デビューした9人組グローバルグループ・&TEAMが、7日に出演した韓国音楽番組KBS 2『MUSIC BANK』で1位を獲得。SBS M『THE SHOW』、MBC M『SHOW CHAMPION』に続き、韓国音楽番組での3冠を達成した。
【番組カット】JOの公約も実現！3冠の快挙を達成した&TEAM
&TEAMは5日放送の韓国音楽番組KBS 2TV『MUSIC BANK』に出演し、韓国1stミニアルバム『Back to Life』のタイトル曲「Back to Life」を披露。1位を獲得したことについてリーダー・EJは「このように韓国デビューをしてから初めて『MUSIC BANK』で賞をいただくことになり、本当にうれしいです。この賞はLUNE（ファンネーム※E＝アキュート・アクセントを付したもの）の皆さんが作ってくださったものなので、さらに特別です。今回のトロフィーは、僕たちにとって新たな飛躍の瞬間です」と喜びのコメント。「いつも応援してくれるファンの方々の信頼に応えるために、これからも気持ちを込めた音楽で、より大きな舞台に立てるよう努力します」と、ファンへの募る想いを語った。
同番組内で1位になった時の公約として、JOが「アンコールステージでHowlingをします！」と宣言していた通り、アンコールステージ披露後には会場と一体となって勝利の遠吠えをとどろかせた。
【番組カット】JOの公約も実現！3冠の快挙を達成した&TEAM
&TEAMは5日放送の韓国音楽番組KBS 2TV『MUSIC BANK』に出演し、韓国1stミニアルバム『Back to Life』のタイトル曲「Back to Life」を披露。1位を獲得したことについてリーダー・EJは「このように韓国デビューをしてから初めて『MUSIC BANK』で賞をいただくことになり、本当にうれしいです。この賞はLUNE（ファンネーム※E＝アキュート・アクセントを付したもの）の皆さんが作ってくださったものなので、さらに特別です。今回のトロフィーは、僕たちにとって新たな飛躍の瞬間です」と喜びのコメント。「いつも応援してくれるファンの方々の信頼に応えるために、これからも気持ちを込めた音楽で、より大きな舞台に立てるよう努力します」と、ファンへの募る想いを語った。
同番組内で1位になった時の公約として、JOが「アンコールステージでHowlingをします！」と宣言していた通り、アンコールステージ披露後には会場と一体となって勝利の遠吠えをとどろかせた。