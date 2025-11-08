

『論語』に挑戦しても挫折してしまうのはなぜなのでしょうか（写真：naoki／PIXTA）

多くの人が人生のどこかの場面で一念発起し、手に取り、なんとか読破しようと挑戦する『論語』ですが、途中で挫折してしまう人も多いはず。その原因について、キャリア支援の専門家である浅田すぐる氏は、私たちが『論語』に対して抱きがちな、ある「誤解」の存在を指摘します。

そんな浅田氏が提唱する、ビジネス書とは根本的に異なる『論語』の正しい読み方とはどんなものなのでしょうか。同氏の著書『そろそろ論語 物事の本質がわかる14章の旅』から、一部を抜粋・編集してお届けします。

「普通に読めば『論語』は読める」という誤解

主宰する学習コミュニティを通じて10年以上、累計1万5000人を超える社会人受講者と交流してきた。その結果、様々な題材に関して、日々リアルに何が起きているかを把握できる環境に恵まれている。

その1つとして「読書の課題」にフォーカスしてみると、驚くほど多くの社会人学習者が、「1パターンの本の読み方」しか使いこなせていない。そんな実態を、何度も目にしてきた。

ここで言う「1パターン」とは、「1ページ目から順番に読み始め、作者が繰り返し言っていること＝主張をつかむように最終ページまで読み進めていく」本の読み方だ。

確かに、受験問題の長文読解はこの方法で概ね対処できるし、だからこそ、学生時代にこうした読み方に関するトレーニングもしてきたのだろう。

しかし、これは決して「唯一の本との付き合い方」ではない。にもかかわらず、どんなタイプの本にも同様の読み方を適用し、「どうにも読めなかった」「よくわからなかった」といった感想に至ってしまう……。

これまでに出会ってきた社会人学習者の大半が、こうした読書スタイルしか持ち合わせておらず、これをそのまま『論語』にも当てはめてしまった結果、早々に挫折するという読書体験に陥っていた。だからこそ、この話は『論語』を読むためのガイダンスとして有効なわけだ。

再度確認すると、「典型的な本との付き合い方」とは、「著者が繰り返しているメッセージ＝主張をつかむこと」をベースにした読解法を指す。

しかし、たとえば「著者が複数人いる」場合はどうだろうか。あるいは、「作者の死後、もはや本人もあずかり知らないところで本ができあがる」といった成立過程の場合、その書物の「著者は誰」ということになるのだろうか。

そもそも孔子自身に執筆できるはずがない

「『論語』の著者は誰か？」と問うと、大半の人は「孔子」だと答える。しかし、『論語』の著者は孔子ではない。孔子の死から数百年後に成立している以上、孔子自身に執筆できるはずがないのだ。

『論語』は孔子が亡くなった後、直弟子や孫弟子、そのまた弟子や門人、時の為政者たちによって、数百年かけて少しずつ今のカタチに収斂していった。

単独の作者がいるわけではないし、編纂に関わった人間の多くが、同時代人ですらない。時間軸が100年単位で異なっていれば、時代背景や価値観も変わって当然だ。

正直、捏造や創作もあれば、『論語』や孔子を権威付けたい人たちによって「話が盛られている」ケースすらある。動画による講義やリモート授業がない時代に、「弟子3000人以上」はさすがに現実的な数だとは思えない。

「孔子の身長2メートル以上」説も、確かに『史記』にそのような記載はあるが、せいぜい「平均よりは長身だった」というくらいだろう。

また、『論語』は漢字の集合体であり、読む人によって多種多様な解釈が可能だ。その結果、どこまでが本当に孔子の言ったことなのか、その発言の意図や解釈の妥当性まで踏まえると、いよいよ真偽を確かめることなど困難になってしまう。

以上をまとめると、孔子という1人の著者が、一貫して主張していることを読み取ろうといった読書スタイルでは、『論語』は決して心地よく応答してくれない。

これから『論語』に触れる際の大前提として、どうか真っ先にこのことをわきまえておいてほしい。多くの現代人が素朴に「読書とはこういうものだ」と思っている読み方では、『論語』とは付き合えないのだということを。

【『論語』の著者は孔子ではないし、1人でもない】

1ページから最終ページまでを順番に読み進め、著者の一貫した主張を読み取るといった読み方をしても、『論語』は応えてくれない

「『論語』には論理的な構成がある」という誤解

もう1つ、ビジネス書にばかり触れてきた人が、とくに陥りがちな誤解がある。

「本文を読み始める前に目次を見て、本の構成や構造を効率的につかむ」といった読書のノウハウ、テクニックを、『論語』のような古典にも当てはめてしまう。

これで果たして、『論語』の構成や構造をつかむことができるのだろうか。

実際、ビジネス書であれば、確かにこの読書の技術は役に立つ。ビジネス書でなくても、ロジカルに構成されている本であれば、どのジャンルであっても目次から本の全体構造を把握することは可能だ。

つかんだ構造・構成を地図とし、常に全体像を見失うことなく本を読み進めていけば、効率的で、それでいて深い認識にも至れるような読書が可能になる。

ただ、すべての本に適用できるわけではない。

前述の通り、『論語』が今のスタイルでまとまるまでには、多くの時間と人間が関わっている。当初から意図的に、論理的に構造化されたような書物ではなく、「事後的に、結果的にこうなっていった」というのが実態だ。

たとえば、『論語』の冒頭の3つの「篇」（通常の本における「第1部」「第2部」のようなイメージ）のタイトルを確認すると、「学而（がくじ）」篇、「為政（いせい）」篇、「八佾（はちいつ）」篇とそれぞれ記されている。

現代的な理解の仕方では、「第1部が"学び"について、第2部は"政治"について書かれているのだろう、はて第3部は？」という読み解きになってくるだろうか。

各篇のタイトルはキーワードになっていない

実際、確かに「学而」篇は学びについての章句から始まる。ちなみに、「章句」とは『論語』内の一塊の文の集まりのことだ。全部で約500章句ある。

ただ、「学而」篇が一貫して学びについて「だけ」書かれているのかというと、必ずしもそうはなっていない。次の「為政」篇も同様だ。

種明かしをすると、各篇のタイトルは、単に冒頭の章句にある漢字2文字を取って付けているだけに過ぎない。「その篇を貫くキーワード」というわけではないのだ。

したがって、目次をじっくり眺めて「全体構造を把握しよう」「各篇に書かれていることを鳥の目で俯瞰的につかんでやろう」といった本の読み方を『論語』に当てはめると、あっという間にストレスだらけの読書体験になってしまう。

だからこそ、あらかじめ「そんな読み方をしてはいけない」という、本稿のようなガイダンスが有益となるわけだ。

ファストで、効率的な読書スタイルでサクッとなんとかしてしまおうという読者に多数出会ってきたからこそ、こうした処方箋をこの段階でしっかり提示しておきたい。

【『論語』に論理的な構成・構造はない】

目次を先読みして読解に役立つような全体構造をつかむことはできない、篇の名前もその篇全体を貫くキーワードにはなっていない

「1ページ目から読まないと理解できない」という誤解





「1ページ目から読まないと理解できない」という誤解については、ここまでの説明だけでもう十分に納得できたのではないだろうか。

つくり手はバラバラ、構成もロジカルな意図がないのであれば、読み手側もパラパラと、気になるところから読んでいけばいいということになる。

ただ、かと言って適当に、ただ漫然と読んでいるだけでは、やはり『論語』が響いてくるということにはなってこない。

「まあ、それはそうだろう」というありきたりな道徳的メッセージや、リーダー・指導者向けの教訓が、どこまでも続いていくだけだ。

それらを大量に読んだところで、なかなか誰もが「面白い！」「なるほど！」と唸るような読書体験を得ることは難しい。「名著のはずなんだけど、正直つまらないな……」という結末が待っているだけだ。

【『論語』は1ページ目から順番に読む書物ではない】

構成にロジカルな意味やつながりがあるわけではない以上、好きなところからランダムに読み始めるような付き合い方でも構わない

（浅田 すぐる ： 文筆家、学習・成長・キャリア支援家）