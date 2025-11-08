【ネコ漫画】母が亡くなった――四十九日に迷い込んできた子猫がくれた「やり直し」の時間が切なくも心温まる【作者に訊いた】
母親とは折り合いが悪かった。そんな母が他界し、四十九日を迎えた日、突然子猫が現れた。まるで母親の生まれ変わりのような気がして、その猫を飼うことに決めたかっく( @cak221)さんの創作漫画「猫と子と母」を紹介するとともに、作者の思いを聞いた。
■ 必然の出会い？忌明けに迷い込んできた子猫に運命を感じてはじまった物語
母の四十九日の日、突然小さな子猫が迷いこんできた。偶然のようで、どこか必然にも思える出会い。母との確執を抱えたまま喪失を経験した主人公が、その小さな命に手を伸ばす――。
描くうえでのこだわりについて、かっくさんは「こういう話だと『主人公がまた娘を生んで母の気持ちを思う』という流れがセオリーかなと思うのですが、例えば義理の親子でも、感情は人間だから発生する」と話し、「血が繋がっているから」という理由だけで終わらせたくありませんでした｣と語る。そこに猫の日がちょうど重なり「『言葉が通じない方が、気持ちが通じることもある』と思うので、『関係性のやり直し』をしてもらえれば…と、救いのような祝福を込めた」と明かしてくれた。
かっくさん自身も保護猫と共に生きる日々を送っているそうで「生きる力を与えてもらっています」と話した。猫を通して母と娘の記憶が静かにほどけていくように、読む人の心にも温かな余韻を残す。言葉よりも深く伝わる「関係の修復」を描いた本作、「猫と子と母」。誰かとの記憶と重ねて読んでみてほしい。
取材協力：かっく(@cak221)
