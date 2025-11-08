「クリーンシートが一度も…」バルサの失点増の要因は35歳守護神にあり？「実力差は紛れもない事実」
現地時間11月５日のチャンピオンズリーグ（CL）リーグフェーズ４節、ラ・リーガ王者のバルセロナは、ベルギーのクラブ・ブルージュ相手に辛くも３−３で引き分けた。 今シーズンのバルサはここまで、ラ・リーガでは首位レアル・マドリーと勝点５差の２位、CLでは２勝１分け１敗で11位と、苦しい戦いが続いている。その一因が、失点の多さだ。ラ・リーガでは11試合で13失点、CLでは４試合で７失点と、いずれも試合数を失点数が上回っている。 ハンジ・フリック監督が植えつけたハイプレス＆ハイライン戦術の対策が進んだことや、そのハイプレスでの貢献度が高かったFWラフィーニャの負傷離脱、DFリーダーのイニゴ・マルティネス（現アル・ナスル）の退団も守備崩壊の一因だろう。 しかし、スペイン紙『ムンド・デポルティボ』がバルサの失点数増加について触れた記事の中では、35歳の守護神ヴォイチェフ・シュチェスニーもその一因だと伝えている。 バルサでは今シーズン、エスパニョールから獲得した24歳のジョアン・ガルシアが開幕から正守護神を務めてきたが、９月末のトレーニング中に左膝を負傷。９月28日のレアル・ソシエダ戦（ラ・リーガ７節）以降は、シュチェスニーがゴールマウスを守っている。
両者の失点数を比較すると、J・ガルシアの公式戦７試合で５失点に対し、シュチェスニーは公式戦８試合で15失点。クリーンシートに至っては、J・ガルシアが３試合記録している一方、シュチェスニーは一度もないのだ。 記事ではこの事実に触れ、「GKに全面的な責任はない」としながらも、「ジョアン・ガルシアとシュチェスニーの実力差は紛れもない事実」と伝えている。 フリック監督のバルサは極端なハイラインを保つ構造上、DFラインの背後を突かれてGKが相手と１対１になる状況が多い。こうしたシーンで失点したとしてもGKの責任とは言い難いが、J・ガルシアは１対１で何度もビッグセーブを見せ、ピンチを防いでいた。 フリック監督は「スタイルを変えない」と語っていて、今後もGKと相手の１対１の状況はどうしても生まれてくるだろう。失点を減らすためには、守護神が個人のクオリティーを発揮するしかない。 シュチェスニーはマドリーとのエル・クラシコ（ラ・リーガ10節）でキリアン・エムバペのPKをストップするなど、実力の高さは示している。11月後半と見られるJ・ガルシアの復帰まで、失点に歯止めをかけられるか。35歳の活躍に期待だ。構成●ワールドサッカーダイジェスト編集部【記事】「美人は何をしても画になる」「爆笑。最強すぎ」長友佑都の女優妻がまさか！衝撃の“仮装”が話題！「電車でふきだした」
