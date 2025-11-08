高耐久なパーツを採用したエレコムの有線コントローラー「GP60XV」 3段階調整のトリガーなど機能性も充実
エレコムは11月上旬、多機能で高耐久な有線タイプのPC向けゲームパッド「GP60XV」を発売する。店頭実勢価格は7979円。
新製品は、高耐久のメカニカルスイッチ／ホールエフェクトスティックとトリガー、3段階のトリガーストップ、さらに機能割り当て可能な二つの背面ボタンといった、多機能性と精度を高めたコントローラー。
ホールエフェクトは、物理的接点がなく、耐久性と精度に優れているのが特徴。トリガーが3段階設定になっているため、アクセル・ブレーキの細かな入力が必要なレースゲームから、反応速度が求められるアクションゲームまで、操作感を選びながら、ゲームをプレーできる。
レイアウトは、左スティックが操作しやすいXbox系の配置を採用。メカニカルスイッチとなっているメインボタンは、高い耐久性に加え、使用感が変わりにくく、操作がしやすい。
サイズは幅約155×奥行約103×高さ約64mmで、重さは約257g。対応OSは、Windows 11／10。接続方式は、USB Type-Aの有線で、ケーブル長は約2m。XInput、DirectInputの入力規格に対応する。
