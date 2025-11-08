NiSi Filters Japanは、「NiSi Landscape photo contest 2025」を10月20日（月）から開始している。

テーマは「フィルターを効果的に用いた、創造性あふれる風景写真」。2024年1月1日以降に撮影された未発表のオリジナル作品を募集している。使用するフィルターは、NiSi製に限らず、他社製でも応募可能。

審査員は同社に加え、写真家のGOTO AKI氏と福田健太郎氏が担当。最優秀賞に賞金30万円、優秀賞に10万円、佳作に3万円が贈られる。

応募方法は、SNS（InstagramまたはX）に、所定のタグ（#2025NFJPC）を付与して投稿後、専用の応募フォームから行う。

入賞者の発表は、公式ホームページで2026年2月上旬を予定。また、2月26日（木）～3月1日（日）に開催される「CP+2026」のNiSiブースで、表彰式とトークイベントが実施される。

コンテスト名

NiSi Landscape photo contest 2025



応募期間

2025年10月20日（月）～12月14日（日）23時59分



応募点数

1人1点



賞・副賞

結果発表

最優秀賞（1名）：30万円 優秀賞（3名）：10万円 佳作（5名）：3万円

公式ホームページで2026年2月上旬



審査委員

応募フォーム

GOTO AKI 福田健太郎 NiSi Filters JAPAN

NiSiフォトコンテスト2025 応募フォーム