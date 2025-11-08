―決算で売られた銘柄！ 下落率ランキング―

　企業決算に対する評価は、マーケットでは「株価」として表される。ここでは、決算を受け止めて株価がいかに反応したかを探る。

　以下に挙げたのは、決算発表が「マイナス・インパクト」となった可能性のある東証スタンダード・グロースの銘柄である。株価が決算発表前日の水準から7日大引け現在、水準を切り下げている銘柄を下落率の大きい順にランキングした。

■決算マイナス・インパクト銘柄

コード　銘柄名　　　　市場　　下落率 　発表日　決算期　経常変化率

<3914> ＪＩＧＳＡＷ 　東Ｇ 　 -24.51 　 11/ 4　　　3Q　　　-10.48
<7711> 助川電気 　　　東Ｓ 　 -24.11 　 11/ 6　本決算　　　　1.10
<7372> デコルテＨＤ 　東Ｇ 　 -22.67 　 11/ 6　本決算　　　 80.30
<7859> アルメディオ 　東Ｓ 　 -21.33 　 11/ 4　　上期　　　　赤転
<9325> ファイズＨＤ 　東Ｓ 　 -17.47 　 10/31　　上期　　　-18.86

<4642> オリジナル設 　東Ｓ 　 -17.01 　 11/ 5　　　3Q　　　　8.14
<9444> トーシンＨＤ 　東Ｓ 　 -16.43 　 10/31　本決算　　　　　－
<9514> エフオン 　　　東Ｓ 　 -16.30 　 11/ 6　　　1Q　　　-56.42
<3698> ＣＲＩ 　　　　東Ｇ 　 -15.72 　 11/ 6　本決算　　　　8.83
<6292> カワタ 　　　　東Ｓ 　 -15.31 　 10/31　　上期　　　 27.68

<6832> アオイ電子 　　東Ｓ 　 -14.69 　 10/31　　上期　　　 10.99
<6030> アドベンチャ 　東Ｇ 　 -13.53 　 10/31　本決算　　　　黒転
<1967> ヤマト 　　　　東Ｓ 　 -13.23 　 11/ 4　　上期　　　 38.42
<2700> 木徳神糧 　　　東Ｓ 　 -12.17 　 11/ 6　　　3Q　　　358.56
<6356> 日ギア 　　　　東Ｓ 　 -11.83 　 10/31　　上期　　　-11.10

<9206> ＳＦＪ 　　　　東Ｓ 　 -11.57 　 10/31　　上期　　　　赤転
<9115> 明海グループ 　東Ｓ 　 -11.21 　 10/31　　上期　　　-82.81
<6932> 遠藤照明 　　　東Ｓ 　 -10.37 　 10/31　　上期　　　 16.89
<4771> Ｆ＆Ｍ 　　　　東Ｓ 　 -10.11 　 10/31　　上期　　　 50.16
<7991> マミヤＯＰ 　　東Ｓ　　 -9.90 　 11/ 5　　上期　　　-60.50

<7018> 内海造 　　　　東Ｓ　　 -9.23 　 11/ 6　　上期　　　259.95
<1972> 三晃金 　　　　東Ｓ　　 -9.09 　 10/31　　上期　　　　3.34
<4539> ケミファ 　　　東Ｓ　　 -8.68 　 10/31　　上期　　　　黒転
<6042> ニッキ 　　　　東Ｓ　　 -8.16 　 10/31　　上期　　　-13.40
<6518> 三相電機 　　　東Ｓ　　 -7.90 　 10/31　　上期　　　　黒転

<6643> 戸上電 　　　　東Ｓ　　 -7.78 　 10/31　　上期　　　 -0.29
<4772> ＳＭＥＪ 　　　東Ｇ　　 -7.76 　 11/ 5　　　3Q　　　-35.34
<4752> 昭和システム 　東Ｓ　　 -7.43 　 11/ 4　　上期　　　 11.17
<5284> ヤマウＨＤ 　　東Ｓ　　 -7.31 　 11/ 5　　上期　　　 -6.92
<6493> ＮＩＴＴＡＮ 　東Ｓ　　 -7.04 　 10/31　　上期　　　277.03

<5936> 洋シヤタ 　　　東Ｓ　　 -6.95 　 10/31　　上期　　　-14.70
<3690> イルグルム 　　東Ｓ　　 -6.78 　 11/ 6　本決算　　　 11.11
<6730> アクセル 　　　東Ｓ　　 -6.56 　 11/ 6　　上期　　　 23.32
<6467> ニチダイ 　　　東Ｓ　　 -6.32 　 10/31　　上期　　　　赤転
<9067> 丸運 　　　　　東Ｓ　　 -6.17 　 11/ 6　　上期　　　 36.98

<1981> 協和日成 　　　東Ｓ　　 -5.66 　 11/ 6　　上期　　　133.11
<5697> サンユウ 　　　東Ｓ　　 -5.62 　 11/ 5　　上期　　　 44.18
<9307> 杉村倉 　　　　東Ｓ　　 -5.54 　 10/31　　上期　　　 -1.74
<299A> クラシル 　　　東Ｇ　　 -5.23 　 10/31　　上期　　　 26.29
<5612> 鋳鉄管 　　　　東Ｓ　　 -5.04 　 10/31　　上期　　　　赤転

<4224> ロンシール 　　東Ｓ　　 -5.00 　 11/ 6　　上期　　　 72.78
<7212> エフテック 　　東Ｓ　　 -4.98 　 11/ 6　　上期　　　　黒転
<3294> イーグランド 　東Ｓ　　 -4.80 　 10/31　　上期　　　110.85
<6769> ザイン 　　　　東Ｓ　　 -4.69 　 11/ 5　　　3Q　　　　赤拡
<6391> 加地テック 　　東Ｓ　　 -4.64 　 10/31　　上期　　　-55.94

<2479> ジェイテック 　東Ｓ　　 -4.49 　 10/31　　上期　　　-62.24
<8046> 丸藤パ 　　　　東Ｓ　　 -4.49 　 10/31　　上期　　　 29.05
<4761> さくらＫＣＳ 　東Ｓ　　 -4.48 　 10/31　　上期　　　 20.98
<9768> いであ 　　　　東Ｓ　　 -4.43 　 11/ 4　　　3Q　　　-16.53
<4685> 菱友システム 　東Ｓ　　 -4.43 　 10/31　　上期　　　 21.48

※下落率は「決算発表前日の終値を基準とした7日大引け株価の変化率」。下落率、経常変化率は「％」。本決算の経常変化率は今期予想。
「1Q」は第1四半期決算。「上期」は第2四半期累計決算。「3Q」は第3四半期累計決算。

株探ニュース