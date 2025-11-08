決算マイナス・インパクト銘柄 【東証スタンダード・グロース】 … 助川電気、クラシル、内海造 (10月31日～11月6日発表分)
―決算で売られた銘柄！ 下落率ランキング―
企業決算に対する評価は、マーケットでは「株価」として表される。ここでは、決算を受け止めて株価がいかに反応したかを探る。
以下に挙げたのは、決算発表が「マイナス・インパクト」となった可能性のある東証スタンダード・グロースの銘柄である。株価が決算発表前日の水準から7日大引け現在、水準を切り下げている銘柄を下落率の大きい順にランキングした。
■決算マイナス・インパクト銘柄
コード 銘柄名 市場 下落率 発表日 決算期 経常変化率
<3914> ＪＩＧＳＡＷ 東Ｇ -24.51 11/ 4 3Q -10.48
<7711> 助川電気 東Ｓ -24.11 11/ 6 本決算 1.10
<7372> デコルテＨＤ 東Ｇ -22.67 11/ 6 本決算 80.30
<7859> アルメディオ 東Ｓ -21.33 11/ 4 上期 赤転
<9325> ファイズＨＤ 東Ｓ -17.47 10/31 上期 -18.86
<4642> オリジナル設 東Ｓ -17.01 11/ 5 3Q 8.14
<9444> トーシンＨＤ 東Ｓ -16.43 10/31 本決算 －
<9514> エフオン 東Ｓ -16.30 11/ 6 1Q -56.42
<3698> ＣＲＩ 東Ｇ -15.72 11/ 6 本決算 8.83
<6292> カワタ 東Ｓ -15.31 10/31 上期 27.68
<6832> アオイ電子 東Ｓ -14.69 10/31 上期 10.99
<6030> アドベンチャ 東Ｇ -13.53 10/31 本決算 黒転
<1967> ヤマト 東Ｓ -13.23 11/ 4 上期 38.42
<2700> 木徳神糧 東Ｓ -12.17 11/ 6 3Q 358.56
<6356> 日ギア 東Ｓ -11.83 10/31 上期 -11.10
<9206> ＳＦＪ 東Ｓ -11.57 10/31 上期 赤転
<9115> 明海グループ 東Ｓ -11.21 10/31 上期 -82.81
<6932> 遠藤照明 東Ｓ -10.37 10/31 上期 16.89
<4771> Ｆ＆Ｍ 東Ｓ -10.11 10/31 上期 50.16
<7991> マミヤＯＰ 東Ｓ -9.90 11/ 5 上期 -60.50
<7018> 内海造 東Ｓ -9.23 11/ 6 上期 259.95
<1972> 三晃金 東Ｓ -9.09 10/31 上期 3.34
<4539> ケミファ 東Ｓ -8.68 10/31 上期 黒転
<6042> ニッキ 東Ｓ -8.16 10/31 上期 -13.40
<6518> 三相電機 東Ｓ -7.90 10/31 上期 黒転
<6643> 戸上電 東Ｓ -7.78 10/31 上期 -0.29
<4772> ＳＭＥＪ 東Ｇ -7.76 11/ 5 3Q -35.34
<4752> 昭和システム 東Ｓ -7.43 11/ 4 上期 11.17
<5284> ヤマウＨＤ 東Ｓ -7.31 11/ 5 上期 -6.92
<6493> ＮＩＴＴＡＮ 東Ｓ -7.04 10/31 上期 277.03
<5936> 洋シヤタ 東Ｓ -6.95 10/31 上期 -14.70
<3690> イルグルム 東Ｓ -6.78 11/ 6 本決算 11.11
<6730> アクセル 東Ｓ -6.56 11/ 6 上期 23.32
<6467> ニチダイ 東Ｓ -6.32 10/31 上期 赤転
<9067> 丸運 東Ｓ -6.17 11/ 6 上期 36.98
<1981> 協和日成 東Ｓ -5.66 11/ 6 上期 133.11
<5697> サンユウ 東Ｓ -5.62 11/ 5 上期 44.18
<9307> 杉村倉 東Ｓ -5.54 10/31 上期 -1.74
<299A> クラシル 東Ｇ -5.23 10/31 上期 26.29
<5612> 鋳鉄管 東Ｓ -5.04 10/31 上期 赤転
<4224> ロンシール 東Ｓ -5.00 11/ 6 上期 72.78
<7212> エフテック 東Ｓ -4.98 11/ 6 上期 黒転
<3294> イーグランド 東Ｓ -4.80 10/31 上期 110.85
<6769> ザイン 東Ｓ -4.69 11/ 5 3Q 赤拡
<6391> 加地テック 東Ｓ -4.64 10/31 上期 -55.94
<2479> ジェイテック 東Ｓ -4.49 10/31 上期 -62.24
<8046> 丸藤パ 東Ｓ -4.49 10/31 上期 29.05
<4761> さくらＫＣＳ 東Ｓ -4.48 10/31 上期 20.98
<9768> いであ 東Ｓ -4.43 11/ 4 3Q -16.53
<4685> 菱友システム 東Ｓ -4.43 10/31 上期 21.48
※下落率は「決算発表前日の終値を基準とした7日大引け株価の変化率」。下落率、経常変化率は「％」。本決算の経常変化率は今期予想。
「1Q」は第1四半期決算。「上期」は第2四半期累計決算。「3Q」は第3四半期累計決算。
株探ニュース