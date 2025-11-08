決算プラス・インパクト銘柄 【東証スタンダード・グロース】 … ＢＡＳＥ、伊勢化、セリア (10月31日～11月6日発表分)
―決算で買われた銘柄！ 上昇率ランキング―
企業決算に対する評価は、マーケットでは「株価」として表される。ここでは、決算を受け止めて株価がいかに反応したかを探る。
以下に挙げたのは、決算発表が「プラス・インパクト」となった可能性のある東証スタンダード・グロースの銘柄である。株価が決算発表前日の水準から7日大引け現在、水準を切り上げている銘柄を上昇率の大きい順にランキングした。
★No.2 ヤスハラケミ <4957>
26年3月期第2四半期累計(4-9月)の経常利益(非連結)は前年同期比30.4％増の9.9億円に拡大し、従来予想の7.7億円を上回って着地。
■決算プラス・インパクト銘柄
コード 銘柄名 市場 上昇率 発表日 決算期 経常変化率
<7940> ウェーブＨＤ 東Ｓ +50.55 10/31 上期 -11.42
<4957> ヤスハラケミ 東Ｓ +26.58 10/31 上期 30.41
<1798> 守谷商会 東Ｓ +23.91 10/31 上期 162.79
<6307> サンセイ 東Ｓ +21.88 11/ 6 上期 黒転
<1381> アクシーズ 東Ｓ +21.52 10/31 1Q 262.95
<6994> 指月電 東Ｓ +19.21 11/ 5 上期 175.23
<6262> ペガサス 東Ｓ +15.14 10/31 上期 16.75
<6366> 千代建 東Ｓ +14.77 11/ 5 上期 13.15
<6548> 旅工房 東Ｇ +14.69 10/31 本決算 黒転
<4477> ＢＡＳＥ 東Ｇ +13.44 11/ 6 3Q 44.23
<5280> ヨシコン 東Ｓ +13.36 10/31 上期 660.64
<3744> サイオス 東Ｓ +13.27 11/ 6 3Q 785.37
<9687> ＫＳＫ 東Ｓ +13.10 10/31 上期 119.77
<5994> ファインシン 東Ｓ +11.20 11/ 5 上期 黒転
<6927> ヘリオスＴＨ 東Ｓ +10.41 11/ 6 上期 -24.39
<1723> 日本電技 東Ｓ +9.49 11/ 4 上期 78.37
<6157> 日進工具 東Ｓ +9.27 10/31 上期 -3.81
<9799> 旭情報 東Ｓ +8.42 11/ 5 上期 7.71
<4107> 伊勢化 東Ｓ +8.33 10/31 3Q 30.13
<3640> 電算 東Ｓ +7.82 10/31 上期 471.19
<5956> トーソー 東Ｓ +7.78 11/ 6 上期 2840.00
<9845> パーカー 東Ｓ +7.59 11/ 4 上期 96.18
<1826> 佐田建 東Ｓ +7.39 11/ 4 上期 75.19
<2782> セリア 東Ｓ +7.28 10/31 上期 9.64
<3079> ＤＶｘ 東Ｓ +7.24 10/31 上期 -53.98
<8045> 浜丸魚 東Ｓ +7.01 11/ 6 上期 13.92
<6658> シライ電子 東Ｓ +6.35 11/ 6 上期 -22.78
<5940> 不二サッシ 東Ｓ +6.16 11/ 5 上期 654.55
<7089> フォースタ 東Ｇ +5.97 11/ 6 上期 112.90
<3004> 神栄 東Ｓ +5.69 10/31 上期 44.17
<3447> 信和 東Ｓ +5.54 11/ 6 上期 57.06
<3566> ユニネク 東Ｇ +5.47 11/ 5 3Q 71.16
<5367> ニッカトー 東Ｓ +5.23 11/ 4 上期 28.99
<3542> ベガコーポ 東Ｇ +4.94 10/31 上期 51.34
<5257> ノバシステム 東Ｓ +4.60 10/31 3Q -47.20
<2805> エスビー 東Ｓ +4.53 10/31 上期 -2.28
<3242> アーバネット 東Ｓ +4.50 11/ 6 1Q 黒転
<4746> 東計電算 東Ｓ +4.43 11/ 4 3Q 14.23
<6403> 水道機 東Ｓ +4.39 11/ 6 上期 赤縮
<7971> 東リ 東Ｓ +3.98 11/ 5 上期 49.08
<4679> 田谷 東Ｓ +3.90 10/31 上期 赤縮
<3157> ジオリーブＧ 東Ｓ +3.71 11/ 4 上期 75.78
<3776> ＢＢタワー 東Ｓ +3.57 10/31 3Q 16.95
<8285> 三谷産業 東Ｓ +2.83 10/31 上期 96.04
<6557> ＡＩＡＩ 東Ｇ +2.63 10/31 上期 69.23
<8018> 三共興 東Ｓ +2.55 11/ 6 上期 -16.05
<7162> アストマクス 東Ｓ +2.54 11/ 4 上期 赤転
<5386> 鶴弥 東Ｓ +2.44 10/31 上期 -55.21
<7939> 研創 東Ｓ +2.39 10/31 上期 228.00
<6360> 東自機 東Ｓ +2.35 10/31 上期 -97.63
※上昇率は「決算発表前日の終値を基準とした7日大引け株価の変化率」。上昇率、経常変化率は「％」。本決算の経常変化率は今期予想。
「1Q」は第1四半期決算。「上期」は第2四半期累計決算。「3Q」は第3四半期累計決算。
