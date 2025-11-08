―決算で買われた銘柄！ 上昇率ランキング―

　企業決算に対する評価は、マーケットでは「株価」として表される。ここでは、決算を受け止めて株価がいかに反応したかを探る。

　以下に挙げたのは、決算発表が「プラス・インパクト」となった可能性のある東証スタンダード・グロースの銘柄である。株価が決算発表前日の水準から7日大引け現在、水準を切り上げている銘柄を上昇率の大きい順にランキングした。

★No.2　ヤスハラケミ <4957>
　26年3月期第2四半期累計(4-9月)の経常利益(非連結)は前年同期比30.4％増の9.9億円に拡大し、従来予想の7.7億円を上回って着地。

■決算プラス・インパクト銘柄

コード　銘柄名　　　　市場　　上昇率 　発表日　決算期　経常変化率

<7940> ウェーブＨＤ 　東Ｓ 　 +50.55 　 10/31　　上期　　　-11.42
<4957> ヤスハラケミ 　東Ｓ 　 +26.58 　 10/31　　上期　　　 30.41
<1798> 守谷商会 　　　東Ｓ 　 +23.91 　 10/31　　上期　　　162.79
<6307> サンセイ 　　　東Ｓ 　 +21.88 　 11/ 6　　上期　　　　黒転
<1381> アクシーズ 　　東Ｓ 　 +21.52 　 10/31　　　1Q　　　262.95

<6994> 指月電 　　　　東Ｓ 　 +19.21 　 11/ 5　　上期　　　175.23
<6262> ペガサス 　　　東Ｓ 　 +15.14 　 10/31　　上期　　　 16.75
<6366> 千代建 　　　　東Ｓ 　 +14.77 　 11/ 5　　上期　　　 13.15
<6548> 旅工房 　　　　東Ｇ 　 +14.69 　 10/31　本決算　　　　黒転
<4477> ＢＡＳＥ 　　　東Ｇ 　 +13.44 　 11/ 6　　　3Q　　　 44.23

<5280> ヨシコン 　　　東Ｓ 　 +13.36 　 10/31　　上期　　　660.64
<3744> サイオス 　　　東Ｓ 　 +13.27 　 11/ 6　　　3Q　　　785.37
<9687> ＫＳＫ 　　　　東Ｓ 　 +13.10 　 10/31　　上期　　　119.77
<5994> ファインシン 　東Ｓ 　 +11.20 　 11/ 5　　上期　　　　黒転
<6927> ヘリオスＴＨ 　東Ｓ 　 +10.41 　 11/ 6　　上期　　　-24.39

<1723> 日本電技 　　　東Ｓ　　 +9.49 　 11/ 4　　上期　　　 78.37
<6157> 日進工具 　　　東Ｓ　　 +9.27 　 10/31　　上期　　　 -3.81
<9799> 旭情報 　　　　東Ｓ　　 +8.42 　 11/ 5　　上期　　　　7.71
<4107> 伊勢化 　　　　東Ｓ　　 +8.33 　 10/31　　　3Q　　　 30.13
<3640> 電算 　　　　　東Ｓ　　 +7.82 　 10/31　　上期　　　471.19

<5956> トーソー 　　　東Ｓ　　 +7.78 　 11/ 6　　上期　　 2840.00
<9845> パーカー 　　　東Ｓ　　 +7.59 　 11/ 4　　上期　　　 96.18
<1826> 佐田建 　　　　東Ｓ　　 +7.39 　 11/ 4　　上期　　　 75.19
<2782> セリア 　　　　東Ｓ　　 +7.28 　 10/31　　上期　　　　9.64
<3079> ＤＶｘ 　　　　東Ｓ　　 +7.24 　 10/31　　上期　　　-53.98

<8045> 浜丸魚 　　　　東Ｓ　　 +7.01 　 11/ 6　　上期　　　 13.92
<6658> シライ電子 　　東Ｓ　　 +6.35 　 11/ 6　　上期　　　-22.78
<5940> 不二サッシ 　　東Ｓ　　 +6.16 　 11/ 5　　上期　　　654.55
<7089> フォースタ 　　東Ｇ　　 +5.97 　 11/ 6　　上期　　　112.90
<3004> 神栄 　　　　　東Ｓ　　 +5.69 　 10/31　　上期　　　 44.17

<3447> 信和 　　　　　東Ｓ　　 +5.54 　 11/ 6　　上期　　　 57.06
<3566> ユニネク 　　　東Ｇ　　 +5.47 　 11/ 5　　　3Q　　　 71.16
<5367> ニッカトー 　　東Ｓ　　 +5.23 　 11/ 4　　上期　　　 28.99
<3542> ベガコーポ 　　東Ｇ　　 +4.94 　 10/31　　上期　　　 51.34
<5257> ノバシステム 　東Ｓ　　 +4.60 　 10/31　　　3Q　　　-47.20

<2805> エスビー 　　　東Ｓ　　 +4.53 　 10/31　　上期　　　 -2.28
<3242> アーバネット 　東Ｓ　　 +4.50 　 11/ 6　　　1Q　　　　黒転
<4746> 東計電算 　　　東Ｓ　　 +4.43 　 11/ 4　　　3Q　　　 14.23
<6403> 水道機 　　　　東Ｓ　　 +4.39 　 11/ 6　　上期　　　　赤縮
<7971> 東リ 　　　　　東Ｓ　　 +3.98 　 11/ 5　　上期　　　 49.08

<4679> 田谷 　　　　　東Ｓ　　 +3.90 　 10/31　　上期　　　　赤縮
<3157> ジオリーブＧ 　東Ｓ　　 +3.71 　 11/ 4　　上期　　　 75.78
<3776> ＢＢタワー 　　東Ｓ　　 +3.57 　 10/31　　　3Q　　　 16.95
<8285> 三谷産業 　　　東Ｓ　　 +2.83 　 10/31　　上期　　　 96.04
<6557> ＡＩＡＩ 　　　東Ｇ　　 +2.63 　 10/31　　上期　　　 69.23

<8018> 三共興 　　　　東Ｓ　　 +2.55 　 11/ 6　　上期　　　-16.05
<7162> アストマクス 　東Ｓ　　 +2.54 　 11/ 4　　上期　　　　赤転
<5386> 鶴弥 　　　　　東Ｓ　　 +2.44 　 10/31　　上期　　　-55.21
<7939> 研創 　　　　　東Ｓ　　 +2.39 　 10/31　　上期　　　228.00
<6360> 東自機 　　　　東Ｓ　　 +2.35 　 10/31　　上期　　　-97.63

※上昇率は「決算発表前日の終値を基準とした7日大引け株価の変化率」。上昇率、経常変化率は「％」。本決算の経常変化率は今期予想。
「1Q」は第1四半期決算。「上期」は第2四半期累計決算。「3Q」は第3四半期累計決算。

