11月7日、YouTuberでタレントのフワちゃんがXを更新し、《1年半ぶり!!》と投稿。YouTube動画を公開し、活動再開を報告した。

動画の冒頭には「Google検索」の画面が映し出され、《フワちゃん 現在》と入力される場面からスタート。休止期間中の様子をまとめた構成となっており、テンポのいい編集と自虐的な演出に注目が集まった。

フワちゃんは2024年8月、お笑い芸人・やす子の投稿に対して暴言を投稿し大炎上。本人への直接謝罪はおこなわれたものの、批判は収まらず、テレビやCMから姿を消した。その後、事実上の活動休止に入っていた。

動画はプロの編集者顔負けだったと語るのは芸能ジャーナリストだ。

「動画では、活動休止中の様子などをGoogle検索を駆使して明らかにしつつ、最後には前向きなメッセージでしめていました。ネット上での過去の炎上と、今回の再起をうまく表現していました。動画の中盤では、炎上当時のネットニュースやSNS投稿を引用し、不適切投稿を“報告する”流れまで再現されていました」

今回の動画では、テレビ復帰ではなくプロレスの道を選んだことを明かしている。

「女子プロレス団体『スターダム』に所属し、12月29日に両国国技館で初試合をおこなうと宣言しました。《12・29 ゼロからの挑戦を、見に来て欲しいです!》とカメラの前で土下座し、『よろしくお願いします!』と呼びかける姿は真剣でした」（同前）

Xでは、

《編集うますぎセンスありすぎかなわん》

《Googleから始まってるから、Google社とは和解できたってことかな》

《メンタルお化けすぎる》

と、驚きの声が相次いだ。

「動画の冒頭に『Google』のロゴが大きく映し出されたことから、かつて出演していたGoogle PixelのCMとの関係にも注目が集まっています。活動休止にともない、このCMが非公開になったことが報じられていました。動画内では、とらやの羊羹を手に謝罪に向かう様子も映っており、スポンサー各社への“禊”はすでに済んだ可能性を示しているのかもしれません」（前出・芸能ジャーナリスト）

フワちゃんが入団するプロレス団体「スターダム」は、最近では上谷沙弥選手が『ラヴィット!』（TBS系）の金曜シーズンレギュラーを務めるなど、メディア露出が増加している。

「スターダムは表現力を重視する団体です。フワちゃんの明るさや発信力とは相性がよく、彼女がきっかけで新たなファン層を呼び込む可能性もあります」（スポーツ紙記者）

12月29日のリングで、今回の挑戦の“本気度”が試されることになりそうだ。