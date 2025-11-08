タレントの辻希美（３８）が８日、都内で行われた最新著書「杉浦家、７人生活スタートです。」発売記念会見に登場した。

辻は８月に第５子を出産してから、初の公の場。「私の１８年の思いや子育ての仕方がギュッとつまった１冊になっています」とアピール。子育ての原動力は「子どもたちが大きくなってきて、私がやらなきゃいけないことが減っていく。そんな中でも、みんなが『ママ』って私を頼りにしてくれることが原動力」と語った。

辻の子どもたちの名前には、全員「空」という漢字が入っている。「空という名前は太陽から。空に太陽があるかぎりというところで、太陽をイメージした名前をつけたかった。そこから若気の至りで、私の名前も入れたかった。それで希空（のあ）ってつけたのが始まり」と空という字に込めた思いを明かした。

「気が付いたら夢空（ゆめあ）も３か月。あっという間にすぎてしまうので、改めて１日１日を大切に過ごしていきたい」と意気込んだ。

また、長女でインフルエンサーの希空から、サプライズで手紙が届くと辻は思わず「どうしたらいいんですか。今日私、つけまつげなんです。とれてしまう」と涙。

「出産を早く経験したことで、今姉妹みたいな関係性でいられる。同じ洋服を着たりとかそういう瞬間が本当に幸せ」といい、「今、子どもが５人いる中で子育てが楽しくできているのは、パパのおかげでもあるんですけど希空がいてくれるから。夫婦と希空と３人４脚、希空の力を借りています。７人家族楽しく笑顔ですごしていけたらなと思っています」と語った。