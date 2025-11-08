今年は黒より断然“ネイビー”！【GU】40・50代のキレイ見え♡ 「ツイード風カーデ」

クールで大人っぽい黒もいいけれど、ミドル世代がキレイ見えを狙うなら知的なムードが漂う“ネイビー”が正解かも。大人に似合うネイビーアイテムをリサーチして目に留まったのは【GU（ジーユー）】から登場している「ツイード風カーデ」。プチプラながら高級感のあるツイード風のアイテムは、大人のデイリーコーデで大活躍の予感です。

羽織るだけでコーデを格上げ！ 上品なツイード調カーデ

【GU】「ツイーディーニットカーディガン」＜ネイビー＞\2,990（税込）

クラシカルで上品な雰囲気を醸し出すツイード調のカーディガン。シックなネイビーにゴールド色のボタンが映えて、2,000円台とは思えない高級感が漂います。公式サイトによると「ジャケット感覚で着用できるほどよい厚み」とのことで、軽めのアウター代わりとしても重宝しそう。センタープレス入りのパンツと合わせたキレイめコーデはもちろん、カジュアルなジーンズとのスタイリングでも大人顔に引き寄せてくれる予感。

カジュアルなジーンズコーデも大人顔にシフト

上品なツイード調のカーディガンは、シンプルなワンツーでもサマになるのが嬉しいポイント。カジュアルなジーンズと合わせても、ネイビーのカーディガンがキレイめに見せてくれます。スタッフのHirokoさんのように胸元にブローチをつけてアレンジすれば、さらにエレガントな着こなしに。バッグとシューズはリュクスな雰囲気の黒を選んで、大人っぽく仕上げて。

※すべての商品情報・画像はGU出典です。

※記事内の情報は執筆時のものになります。価格変更や、販売終了の可能性もございます。最新の商品情報は各お店・ブランドなどにご確認くださいませ。

writer：Emika.M