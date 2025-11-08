「ベストヒット歌謡祭2025」特別企画発表 グループの垣根超えたスペシャルユニットが名曲歌唱・King Gnuをコナンチームが描き下ろし
【モデルプレス＝2025/11/08】宮根誠司とウエンツ瑛士がMCを務める2025年11月13日放送の音楽番組「ベストヒット歌謡祭2025」（午後7時〜／読売テレビ・日本テレビ系）より、一夜限りの特別企画が発表された。
1968年に「全日本有線放送大賞」として放送を開始し57回目となる今年も大阪城ホールから3時間生放送。2025年を彩ったアーティストが集結する。
ベストヒット歌謡祭初出演となるKing Gnuは、今年ヒットした劇場版「名探偵コナン 隻眼の残像（フラッシュバック）」の主題歌「TWILIGHT!!!」を披露。ベストヒット歌謡祭のためだけに青山剛昌先生がキャラデザインを監修し、コナンチームの総力を結集しKing Gnuメンバーをアニメ化。江戸川コナンや毛利小五郎も登場し、リアルとコナンの世界でKing Gnuが歌唱する世界初のパフォーマンスとなる。また本日放送のアニメ「名探偵コナン」（毎週土曜よる6時から放送※一部地域を除く）でもとあるサプライズがある。
昭和の日本ポップスシーンを席巻してきた伝説のバンド、チェッカーズ最大のヒット曲である「ジュリアに傷心」を、佐野勇斗（M!LK）×河野純喜（JO1）×K（&TEAM）×佐野晶哉（Aぇ! group）といった令和のボーイズグループの面々がスペシャルコラボでパフォーマンス。
現役アイドルたちがこぞって「平成の伝説的アイドル」として名を挙げるハロー！プロジェクトのユニット「Buono!」。Berryz工房から嗣永桃子と夏焼雅、℃-uteから鈴木愛理を選抜して結成された彼女たちの代表曲であり、アイドル界の神曲として名高い「初恋サイダー」を、井上和（乃木坂46）×吉川ひより（超ときめき◆宣伝部※◆は正しくは「ハート」）×佐々木舞香（＝LOVE）×櫻井優衣（FRUITS ZIPPER）×TSUZUMI（ME:I）といった令和のガールズグループの面々が、グループの垣根を越えてリスペクトカバーする。
1972年デビュー郷ひろみと、その約50年後、2021年にCDデビューを果たしたなにわ男子による一夜限り、夢のコラボレーションが実現。サビの「A CHI CHI A CHI」の振り付けがお馴染み、郷の代表曲「GOLDFINGER’99」を、時代を超えた“アイドル”2組が激アツパフォーマンス。
ともに1977年生まれの香取慎吾と氷川きよし。同じ年に生まれ、長きにわたり日本の音楽シーンを牽引してきた国民的スター2人が夢のコラボ。2人が生まれた1977年にリリースされ、その年の日本レコード大賞も受賞した沢田研二の名曲「勝手にしやがれ」を熱唱する。
M!LKの「イイじゃん」にサンリオキャラクターたちが参加。結成10周年の今年、「イイじゃん」がSNS総再生回数2５億回を突破するなど大きな話題を集めたM!LKは、サンリオキャラクターズとSPコラボ。今年のサンリオキャラクター大賞で上位に輝いたポムポムプリン、シナモロール、ポチャッコ、クロミとの“ビジュイイじゃん”コラボをする。
毎年、衝撃の演出でベストヒット歌謡祭を盛り上げるDa-iCEは、今年の夏の甲子園を熱く盛り上げた「ノンフィクションズ」を、甲子園球場を拠点とし、今年のプロ野球を沸かせた阪神タイガースの中野拓夢選手、才木浩人選手とコラボ。大阪城ホールの観客8000人も巻き込んだ衝撃パフォーマンスを披露する。
ティーンを中心に、ダンス動画が4万本以上投稿された、ORANGE RANGE「おしゃれ番長 feat.ソイソース」や、ユニバーサル・スタジオ・ジャパンで開催された「ゾンビ・デ・ダンス」のテーマソングとして話題のKing Gnu「SO BAD」など、今年SNSを中心に話題となったダンスチューンをDJ KOOのDJプレイと共に、ベストヒット歌謡祭出演アーティストが踊りまくりのメドレーで披露。Kis-My-Ft2 「おしゃれ番長 feat.ソイソース／ORANGE RANGE」、＝LOVE「気まぐれロマンティック／いきものがかり」、JO1（選抜メンバー）「SO BAD／King Gnu」、FRUITS ZIPPER「倍倍FIGHT!／CANDY TUNE」と他では見ることができないキレキレ＆キュートなダンスパフォーマンスも見どころだ。
また「おしゃれ番長 feat.ソイソース」にはORANGE RANGE本人も歌唱と演奏で参戦。さらに今年TikTok総再生回数が38億回を突破するなど「倍倍FIGHT!」がバズリを果たしたCANDY TUNEもSP出演し、生歌唱に合わせて、先輩・FRUITS ZIPPERと踊りまくる。（modelpress編集部）
◆King Gnuをコナンチームが描き下ろし リアルとコナンの世界が交差する世界初演出
◆グループの垣根を越えた"ベストヒットSPユニット"が昭和・平成の名曲歌唱
◆一夜限りの夢のコラボレーションが続々
