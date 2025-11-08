中村獅童、家族でメキシコ世界遺産の旅満喫「子どもたち楽しそう」「奥さんとラブラブ」と反響
【モデルプレス＝2025/11/08】歌舞伎俳優の中村獅童が11月6日、自身のYouTubeチャンネルを更新。家族でのメキシコ旅行の様子を公開し、反響を呼んでいる。
【写真】中村獅童「エキサイティング」美人妻＆息子たちと海外旅行満喫
10月29日の更新から「メキシコ家族旅行」として、夏休みに家族旅行として訪れたメキシコでの様子を投稿している獅童。この日の投稿では、メキシコの世界遺産「テオティワカン遺跡」にあるピラミッドなどを訪問する様子を公開。長男・陽喜くんは遺跡の上へ上へと階段を登ったものの、降りる際には妻・沙織さんから「人生で一番怖かったって（言ってた）」と伝えられる場面もあった。
また「念願のマスクショップ」と、獅童が行きたかったというプロレスのマスクショップへ行く様子や、ルチャリブレ（プロレス）を見る様子、子どもたちを預け夫婦水入らずで食事をする様子なども公開している。
この投稿には「家族仲良し」「エキサイティング」「豪華な家族旅行」「子どもたち楽しそう」「いい思い出になりますね」「美人の奥さんとラブラブ」といった声が寄せられている。
獅童は2005年に女優の竹内結子さんと結婚し、2008年に離婚。2015年に元会社員の沙織さんと再婚し、2017年に長男・陽喜くん、2020年に次男・夏幹くんが誕生した。（modelpress編集部）
◆中村獅童、家族でメキシコ旅行
◆中村獅童の投稿に反響
