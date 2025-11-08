グランプリ・シリーズ第4戦

フィギュアスケートのグランプリ（GP）シリーズ第4戦・NHK杯第2日は8日、大阪・東和薬品RACTABドームで行われた。9日はエキシビジョンが行われるが、大会公式Xでの人気スケーターの告知動画に笑撃が広がった。

ヒョウ柄の上着を着た女性が、ピコ太郎の「ペンパイナッポーアッポーペン」のような動きを見せている。

NHK杯公式Xが7日、「11月9日（日）のエキシビションでは、グランドフィナーレのみスマートフォンでの撮影が可能となりました （フラッシュ撮影・席を移動しての撮影は禁止、撮影の際は周囲のお客様にご配慮ください）」として動画を投稿。注目を集めたのは、全日本選手権2位などの実績を持ち、2021年に引退し今大会のレポーターを務める本郷理華さんだった。

「なあなあ、聞いて聞いて！ 日曜のエキシビジョンはグランドフィナーレの時だけお客さんも撮影OKになったらしいで」

宮城県仙台市出身の本郷さんが不思議なイントネーションの関西弁で告知。「本郷は想像で関西弁を喋っております。エセなのはご容赦くださいませ」と動画にはテロップも入っている。大会アンバサダーで2018年平昌五輪代表の宮原知子さんはギャル風のいでたち、田中刑事さんも赤い蝶ネクタイで登場。2人が「ホンマに？」「そうなん？」などの言葉を挟み、最後は本郷さんが「知らんけど」と締めくくった。

現役時代からは想像できない姿にX上のファンも爆笑。「表現力使いすぎで好き！」「振り幅大きすぎ」「この3人が現役のとき、引退後のお仕事にこういうカオス活動が含まれてるとは想像していませんでした」「なんだこれwww」「豹柄マダム、さすが大阪と思ったら理華ちゃんやん！！」などの声が上がっていた。



