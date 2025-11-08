元モーニング娘。の石田亜佑美が８日、都内で「石田亜佑美カレンダー２０２６」発売記念イベント取材会を行った。

昨年１２月に「モーニング娘。」卒業後、舞台など精力的に活動を続ける石田。今回が初めてのソロカレンダーとなる。

石田は「モーニング娘。の現役だった時は、カレンダーで自分が出てくるのが３回ぐらいだった。今回は１２パターンの石田亜佑美を見ていただける。このカレンダーを見た時に（ファンの方の）背中を押せるようなものにしたかった」と思いを語った。

自己採点は「２４０点。完成した時点で１００点。毎月１０点ずつ加算され、お気に入りのカットはさらに加点される」と自信満々。高得点の理由については「つんく♂さんに教えていただいた。『日本人は８０点とか、良くなかったところを探しがちだけど、良かったところを加算していこうよ』と（つんく♂が）コラムに書いていた。今（報道陣のリアクションが）そんなにだったのはつんく♂のせいです」と笑った。

セルフプロデュースのカレンダーということで、石田の希望で花とともに映った写真に花言葉が添えられている。石田のお気に入りの花は２月のキョウチクトウ。「華やかな見た目なんですけど、毒があるらしい。かっこいいなと。ほれました」と話した。お気に入りのショットは４月のベールをかぶっているものだという。

グループ卒業から１１か月がたったが「卒業してから４つ作品に出させていただいている。活動を続けられて、頑張れているかなと思う一年でした」と振り返り、「卒業しても『休みません。仕事やります』と自分で言ったのもあるし、ずっと仕事をやって、ずーっと楽しい。自分の時間も持てて、会いたいと思った人に会いたい時に会えるのがすごく幸せ」と笑顔を見せた。