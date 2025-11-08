¡ÚÀ¾Éð¡Û¿ÀÆàÀî¤Î¸øÎ©¿Ê³Ø¹»¤«¤é¥×¥í¤Ø¡¡°éÀ®¥É¥é¥Õ¥È£´°Ì¤ÎÉÍ²¬ÁóÂÀ¤¬ÆþÃÄ¤òÆâÂú¡ÖÍèÇ¯¤Î³«Ëë¡¢¥·¡¼¥º¥ó¤Ë¹ç¤ï¤»¤Æ´èÄ¥¤Ã¤Æ¤¤¤«¤Ê¤¤¤È¡×
¡¡À¾Éð¤¬°éÀ®¥É¥é¥Õ¥È¤Ç£´°Ì»ØÌ¾¤·¤¿ÀîÏÂ¡¦ÉÍ²¬ÁóÂÀÅê¼ê¤¬£¸Æü¡¢²£ÉÍ»Ô¤Î¿·²£ÉÍ¥×¥ê¥ó¥¹¥Û¥Æ¥ë¤ÇÆþÃÄ¸ò¾Ä¤ËÎ×¤ß¡¢»ÙÅÙ¶â£³£µ£°Ëü±ß¡¢Ç¯Êð£²£¸£°Ëü±ß¡Ê¶â³Û¤Ï¿äÄê¡Ë¤ÇÆþÃÄ¤òÆâÂú¤·¤¿¡£
¡¡Éâ¤«¤ì¤Æ¤Ï¤¤¤é¤ì¤Ê¤¤¡£µÍ¤á¶ß¤Î³ØÀ¸Éþ¤Ç¸ò¾Ä¤ËÎ×¤ó¤ÀÉÍ²¬¤Ï¡Ö£±·î¤Î¿·¿Í¹çÆ±¼«¼ç¥È¥ì¤Þ¤ÇÆü¤Ë¤Á¤¬¾¯¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¡¢¥·¥ó¥×¥ë¤ËÀ®Ä¹¤¹¤ë»þ´Ö¤¬Ã»¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¡¢¤¤ç¤¦¤ò½ª¤¨¤¿¤«¤é¤È¤¤¤¦¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢»ØÌ¾Á°¤«¤éÊÑ¤ï¤é¤ºÍèÇ¯¤Î³«Ëë¡¢¥·¡¼¥º¥ó¤Ë¹ç¤ï¤»¤Æ´èÄ¥¤Ã¤Æ¤¤¤«¤Ê¤¤¤È¤¤¤±¤Ê¤¤¡×¤È¤Ë¤¤Ó¤¬»Ä¤ë¤¢¤É¤±¤Ê¤¤´é¤ò°ú¤Äù¤á¤Æ¡¢¶¯¤¤¸ýÄ´¤ÇÌÜÉ¸¤ò·Ç¤²¤¿¡£
¡¡¤½¤Î¸ÀÍÕÄÌ¤ê¡¢£±Æü£±Æü¤òÂçÀÚ¤Ë²á¤´¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¸½Ìò¤ÎÎý½¬¤òË¸¤²¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ë¥¥ã¥Ã¥Á¥Ü¡¼¥ë¤Ï·ç¤«¤µ¤ºÂ³¤±¡¢¿·¿Í¹çÆ±¼«¼ç¥È¥ì¤ËÂÑ¤¨¤é¤ì¤ë¤è¤¦ÂÎºî¤ê¤âÂÕ¤ê¤Ê¤¤¡£¡Ö¼«Ê¬¤Ç²ÝÂê¤À¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡×¤È¤¤¤¦¥´¥íÊá¡¢¥Ð¥ó¥È½èÍý¤È¤¤¤Ã¤¿¥Õ¥£¡¼¥ë¥Ç¥£¥ó¥°¤ÎÎý½¬¤Ë¤â¼è¤êÁÈ¤ó¤Ç¤¤¤ë¡£
¡¡ºÇÂ®£±£´£·¥¥í¤ò¸Ø¤ëº¸ÏÓ¤Ï¡¢¥é¥¤¥ª¥ó¥º¤ÎÀèÇÚ¥µ¥¦¥¹¥Ý¡¼¤Ë¤â¥¢¥É¥Ð¥¤¥¹¤òµá¤á¤ë¤Ä¤â¤ê¤À¡££²Ç¯ÌÜº¸ÏÓ¤ÎÉðÆâ¤Ï¶¦ÄÌ¤ÎÃÎ¿Í¤¬¤¤¤ë¤È¤¢¤Ã¤Æ¡ÖÉðÆâ¤µ¤ó¤Ï¥³¥ó¥È¥í¡¼¥ë¤â¤¤¤¤¤Ç¤¹¤·¡¢¼«Ê¬¤ËÂ¤ê¤Ê¤¤¤È¤³¤í¤òÉð´ï¤Ë¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤ÇÏÃ¤òÊ¹¤¤¿¤¤¤Ê¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¤½¤Î»þ¤ò¿´ÂÔ¤Á¤Ë¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡²ñ¸«¸å¤Î¼Ì¿¿»£±Æ¤Ç¤Ï¥Á¥§¥ó¥¸¥¢¥Ã¥×¤Î°®¤ê¤Ç¥Ü¡¼¥ë¤ò¼ê¤Ë¤·¤Æ¾Ð´é¤ò¤ß¤»¤¿¤¬¡¢¿ô¤¢¤ëµå¼ï¤ÇÆÀ°Õ¤Ë¤¹¤ë¤Î¤Ï¥«¥Ã¥È¥Ü¡¼¥ë¡£Ã´Åö¤Î°¤Éô¿¿¹¨¥¹¥«¥¦¥È¤¬½é¤á¤ÆÉÍ²¬¤ò»ë»¡¤·¤¿¤Î¤Ï½ÕÀè¤Î¤³¤È¡£¡ÖºÇ½é¸«¤¿»þ¤Ë¥«¥Ã¥È¥Ü¡¼¥ë¡¢¥¹¥é¥¤¥À¡¼¤¬¼«¿®¤¢¤ë¤ó¤À¤í¤¦¤Ê¤È¤¤¤¦°õ¾Ý¤Ç¤·¤¿¡×¡££¹·î¤ÎÆþÃÄ¥Æ¥¹¥È¤ÇÊÑ²½µå¤Î¿ôÃÍ¤ò·×Â¬¤·¤¿¤È¤³¤í¡¢¥×¥í¤Ç¤âÊ¿¶Ñ°Ê¾å¤Î¿ôÃÍ¤À¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¡£¡ÖÈó¾ï¤Ë¸þ¾å¿´¤¬¹â¤¯¤Æ¡¢·ÑÂ³¤·¤Æ¤ä¤ëÎÏ¤¬¹â¤¤Áª¼ê¡£ÅØÎÏ¤òÂ³¤±¤Æ¤â¤é¤¤¤¿¤¤¤Ç¤¹¡×¤È´üÂÔ¤ò¤«¤±¤¿¡£
¡¡ÅìÂç¹ç³Ê¼Ô¤ò½Ð¤¹¿ÀÆàÀî¤Ç¤â¶þ»Ø¤Î¸©Î©¿Ê³Ø¹»¤ÎÀîÏÂ¤Ë¤¢¤Ã¤Æ¡¢¹â¹»¤«¤éÄ¾ÀÜ¤Î¥×¥íÆþ¤ê¤Ï°ÛÎã¤È¤â¤¤¤¨¤ë¿ÊÏ©¤À¡£¤½¤ì¤Ç¤âÆþ³Ø»þ¤«¤é»ØÆ³¤¹¤ëÆ±¹»¤ÎÊ¿ÌîÂÀ°ì´ÆÆÄ¤Ï¡Ö½Ð²ñ¤Ã¤¿»þ¤«¤é¥×¥íÌîµåÁª¼ê¤Ë¤Ê¤ë¤È¤¤¤¦¤³¤È¤ò¸À¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ç¡¢¤½¤ì¤¬Ã±½ã¤Ë³ð¤¨¤Ð¤¤¤¤¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£Âç³Ø¤¬²¿¤«¤ËÉ¬Í×¤Ç¤¢¤ì¤Ð¤¤¤Ä¤Ç¤â¹Ô¤±¤ë¤ÈËÜ¿Í¤â¸À¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤·¡¢ËÍ¤â¤½¤¦»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¶µ¤¨»Ò¤ÎÌ´¤ò¸å²¡¤·¤¹¤ë¡£
¡¡¶áÇ¯¡¢¹â¹»¤«¤é°éÀ®¤Ç»ØÌ¾¤µ¤ì¤¿À¾Éð¤ÎÅê¼ê¤ÏÆ¦ÅÄ¡¢¿û°æ¤¬»ÙÇÛ²¼ÅÐÏ¿¤µ¤ì¡¢£±Ç¯ÌÜ¤Îº¸ÏÓ¡¦ÉÚ»Î¤âÀ®Ä¹Ãø¤·¤¤¡£¶¥Áè¤Î·ã¤·¤µ¤ÏÉÍ²¬¼«¿È¤â¤è¤¯¤ï¤«¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¡Ö¤Ç¤¤ë¤À¤±Áá¤¯»ÙÇÛ²¼ÅÐÏ¿¤µ¤ì¤Æ¡¢À¾Éð¤µ¤ó¤ÎÍ¥¾¡¤À¤Ã¤¿¤ê¡¢¾¡Íø¤Ë¹×¸¥¤Ç¤¤ì¤Ð¤¤¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×¡£¥é¥¤¥ª¥ó¥º¤ÎË¹»Ò¤ò¤«¤Ö¤Ã¤¿¤½¤ÎÉ½¾ð¤Ï¡¢¥×¥íÌîµåÁª¼ê¤Î¤â¤Î¤À¤Ã¤¿¡£
¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡Ê½©ËÜ¡¡Àµ¸Ê¡Ë
¢¡ÉÍ²¬¡¡ÁóÂÀ¡Ê¤Ï¤Þ¤ª¤«¡¦¤½¤¦¤¿¡Ë£²£°£°£·Ç¯£±£°·î£±£°Æü¡¢²£ÉÍ»ÔÀ¸¤Þ¤ì¡££±£¸ºÐ¡£Ä¹ÄÅÅÄ¾®£³Ç¯¤«¤éÆîÄ¹ÄÅÅÄ¥¸¥å¥Ë¥¢¥¸¥ã¥¤¥¢¥ó¥Ä¤ÇÌîµå¤ò»Ï¤á¡¢ÅÄÆàÃæ¤Ç¤ÏÆð¼°ÌîµåÉô¡£ÀîÏÂ¤Ç¤Ï£±Ç¯²Æ¤«¤é¥Ù¥ó¥ÁÆþ¤ê¡££³Ç¯²Æ¤Ï£µ²óÀï¤ÇÇÔÂà¤·¤¿¡££±£·£¶¥»¥ó¥Á¡¢£¸£·¥¥í¡£º¸Åêº¸ÂÇ¡£¼ñÌ£¤Ï²¹Àô¡£¹¥¤¤Ê¸ÀÍÕ¤Ï¡ÖÅØÎÏ¡×¡£