『ベストヒット歌謡祭』グループの垣根を超えた“SPユニット”結成 「みんなで踊ろう」企画も
読売テレビ・日本テレビ系の恒例音楽特番『ベストヒット歌謡祭2025』が、13日午後7時から放送される。それに先立って、一夜限りの特別企画が8日、発表された。
【写真】グループの垣根を越えて！スペシャルユニットメンバー
同番組は、1968年に『全日本有線放送大賞』として放送を開始し、57回目となる。今年も大阪城ホールから3時間の生放送となり、2025年を彩った豪華アーティストが集結。ここでしか見られない特別企画も放送するなど一夜限りの夢のステージを送る。MCは、宮根誠司とウエンツ瑛士によるタッグが務める。
昭和・平成の名曲をグループの垣根を越えた「ベストヒットSPユニット」が歌唱。佐野勇斗（M!LK）×河野純喜（JO1）×K（&TEAM）×佐野晶哉（Aぇ! group）がチェッカーズ「ジュリアに傷心」を歌う。昭和の日本ポップスシーンを席巻してきた伝説のバンド・チェッカーズ最大のヒット曲であり、昭和60年度の年間オリコンチャートでも第1位を記録した「ジュリアに傷心」を令和のボーイズグループの面々がスペシャルコラボでパフォーマンスする。
井上和（乃木坂46）×吉川ひより（超ときめき▼宣伝部※▼＝ハート）×佐々木舞香（＝LOVE）×櫻井優衣（FRUITS ZIPPER）×TSUZUMI（ME:I）をBuono!「初恋サイダー」が歌う。現役アイドルたちが“平成の伝説的アイドル”として名を挙げるハロー！プロジェクトのユニット・Buono!。Berryz工房から嗣永桃子と夏焼雅、℃-uteから鈴木愛理を選抜して結成されたBuono!の代表曲であり、アイドル界の神曲として名高い「初恋サイダー」を令和のガールズグループの面々が、グループの垣根を越えてリスペクトカバーする。
同番組初出演となるKing Gnuは、今年大ヒットした劇場版『名探偵コナン 隻眼の残像（フラッシュバック）』の主題歌「TWILIGHT!!!」を披露する。青山剛昌氏がキャラデザインを監修し、コナンチームの総力を結集し、King Gnuメンバーをアニメ化。江戸川コナンや毛利小五郎も登場し、リアルとコナンの世界でKing Gnuが歌唱する世界初のパフォーマンスを届ける。きょう8日放送の同局系アニメ『名探偵コナン』（毎週土曜 後6：00※一部地域を除く）でもとあるサプライズが予定されている。
ベストヒット歌謡祭でしか見られない一夜限りの夢のコラボレーションも。1972年デビューの郷ひろみ、約50年後の2021年にCDデビューを果たしたなにわ男子による一夜限りの夢のコラボレーションが実現した。サビの「A CHI CHI A CHI」の振りつけがおなじみである、郷の代表曲「GOLDFINGER ‘99」を“アイドル”2組がパフォーマンスする。
香取慎吾と氷川きよしは、2人が生まれた1977年にリリースされ、その年の日本レコード大賞も受賞した沢田研二の名曲「勝手にしやがれ」を熱唱する。
結成10周年のM!LKは、サンリオキャラクターたちと「イイじゃん」でコラボ。今年のサンリオキャラクター大賞で上位に輝いたポムポムプリン、シナモロール、ポチャッコ、クロミとの“ビジュイイじゃん”コラボとなる。
Da-iCEは、甲子園球場を拠点とし、今年のプロ野球を沸かせた阪神タイガースの中野拓夢・才木浩人とコラボ。大阪城ホールの観客8000人も巻き込んだその衝撃パフォーマンスを届ける。
「みんなで踊ろう！ヒットダンスメドレー2025」も実施。ORANGE RANGE「おしゃれ番長 feat.ソイソース」や、ユニバーサル・スタジオ・ジャパンで開催された「ゾンビ・デ・ダンス」のテーマソングとして話題のKing Gnu「SO BAD」など、今年SNSを中心に話題となったダンスチューンをDJ KOOのDJプレイとともに、番組出演アーティストが踊りまくりのメドレーで披露する。Kis-My-Ft2は「おしゃれ番長 feat.ソイソース」、＝LOVEはいきものがかり「気まぐれロマンティック」、JO1（選抜メンバー）は「SO BAD」、FRUITS ZIPPERはCANDY TUNE「倍倍FIGHT!」を躍る。「おしゃれ番長 feat.ソイソース」にはORANGE RANGEも歌唱と演奏で参戦する。
