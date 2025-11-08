¥Ï¥¤¥Ò¡¼¥ë¡¦¥ê¥ó¥´¡¡ÂÎÅö¤¿¤ê¥ì¥Ý¡¼¥È¤Ç¾×·â¤Î»Ñ¡¡¥í¥±Áê¼ê¤ÏÇ¯´Ö300Æü°Ê¾å¤ò¿¹¤ÇÊë¤é¤¹¡È²Æì¥¿¡¼¥¶¥ó¡É
¡¡¤ª¾Ð¤¤¥³¥ó¥Ó¡¦¥Ï¥¤¥Ò¡¼¥ë¡Ê¥ê¥ó¥´¡¢¥â¥â¥³¡Ë¤¬15ÆüÊüÁ÷¤ÎÆÉÇä¥Æ¥ì¥Ó¤ÎÆÃÊÌÈÖÁÈ¡Ø¥Ï¥¤¥Ò¡¼¥ë¤È²Æì¤Ç¤ä¤ó¤Ð¤ë¡ª¤¬¤ó¤Ð¤ë!!¥Ä¥¢¡¼¡Ù¡Ê¸å3¡§00¡Á4¡§00¡Ë¤Ë½Ð±é¤¹¤ë¡£
¡ÚÈÖÁÈ¥«¥Ã¥È¡ÛÂç¸æ½ê·Ý¿Í¤Î¾×·â¤Î»Ñ¡ª¿¢Êª¤Ë¤«¤Ö¤ê¤Ä¤¯¥Ï¥¤¥Ò¡¼¥ë¥ê¥ó¥´
¡¡¤³¤ì¤Þ¤Ç¥Ï¥¤¥Ò¡¼¥ë¤¬MC¤òÌ³¤á¤Æ¤¤¤¿¡Ø¤¢¤µ¥Ñ¥é¡Ù¤Î¥Ä¥¢¡¼´ë²è¤Ç¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ê¹ñ¤äÃÏ°è¤òÀ©ÇÆ¤·¤Æ¤¤¿¡£º£²ó¤ÎÎ¹¤ÎÉñÂæ¤Ï¡¢Æî¤Î³Ú±à¡¦²Æì¡£¤³¤Î²ÆÃÂÀ¸¤·¤¿ÏÃÂê¤Î»ÜÀß¡Ö¥¸¥ã¥ó¥°¥ê¥¢²Æì¡×¤â¤¢¤ë¡¢º£¥Û¥Ã¥È¤Ê¥¹¥Ý¥Ã¥È¡¦²ÆìËÜÅç¤ÎËÌÉô¡Ö¤ä¤ó¤Ð¤ë¡×¥¨¥ê¥¢¤ÎÌ¥ÎÏ¤òÃµº÷¤¹¤ë¡£
¡¡¡Ö¤ä¤ó¤Ð¤ë¡×¤ÏÀ¤³¦¼«Á³°ä»º¤Ë¤âÅÐÏ¿¤µ¤ì¤¿Ë¤«¤Ê¿¹¤¬¹¤¬¤ë¥¨¥ê¥¢¡£¤Þ¤º¤Ï¤½¤ÎÃæ¿´¤Ë¤¢¤ê¡¢Ä¹¼÷¤ÎÎ¤¤È¤·¤ÆÃÎ¤é¤ì¤ëÂçµ¹Ì£Â¼¤òË¬¤Í¤ë¡£¤³¤³¤Ç¥Ï¥¤¥Ò¡¼¥ë¤òÂÔ¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ï¡¢THE SECOND¡¦²¦¼Ô¤Ç¤¢¤ë¥¬¥¯¥Æ¥ó¥½¥¯¤Î±üÅÄ½¤Æó¤È¤è¤¸¤ç¤¦¡£¤³¤Î4¿Í¤Ç¡¢Âçµ¹Ì£Â¼¤Ë¤¢¤ë¤È¤¤¤¦¡ÖÎÐ¤ÎÊõÀÐ¡×¤Ê¤ë¤â¤Î¤òÃµ¤ë¡£
¡¡¥¬¥¯¥Æ¥ó¥½¥¯¤ÈÊÌ¤ì¤¿¥Ï¥¤¥Ò¡¼¥ë¤ÏÅìÂ¼¤Ø°ÜÆ°¡£ËÜ³ÊÅª¤Ê¥³¡¼¥Ò¡¼ºÏÇÝ¤ò¹Ô¤¦¡ÖËôµÈ¥³¡¼¥Ò¡¼±à¡×¤òË¬¤Í¤ë¡£¹Âç¤ÊÉßÃÏ¤Ë¤Ï¡Ö¤ä¤ó¤Ð¤ë¥¢¥É¥Ù¥ó¥Á¥ã¡¼¥Õ¥£¡¼¥ë¥É¡×¤È¤¤¤¦Í·¤Ù¤ë¥¨¥ê¥¢¤¬¤¢¤ê¡¢¥Ï¥¤¥Ò¡¼¥ë¤ÏÂç¼«Á³¤ò´®Ç½¤Ç¤¤ë¥¸¥Ã¥×¥é¥¤¥ó¤ËÄ©¤à¡£¤Þ¤¿¡¢¥ê¥ó¥´¤Ï»ÜÀß¤Î¥¢¥ó¥Ð¥µ¥À¡¼¤Ç¤¢¤ê¡¢Ç¯´Ö300Æü°Ê¾å¤ò¿¹¤ÇÊë¤é¤¹¡È²Æì¥¿¡¼¥¶¥ó¡É¤³¤ÈKidzy¤È2¿Í¤Ç¿¹¤ò½ä¤ë¤³¤È¤Ë¡£ÆÍÁ³¡¢¿¢Êª¤ò·¡¤êµ¯¤³¤·¤¿¤ê¥È¥«¥²¤òÊá¤Þ¤¨¤¿¤ê¤¹¤ë¥ï¥¤¥ë¥É¤ÊKidzy¤Î¥Ú¡¼¥¹¤Ë¥ê¥ó¥´¤Ï¤¹¤Ã¤«¤ê´¬¤¹þ¤Þ¤ì¡¢ÅÚ¤¬¤Ä¤¤¤¿¤Þ¤Þ¤Î¿¢Êª¤Ë¤«¤Ö¤ê¤Ä¤¯¾×·â¤Î»Ñ¤â¸«¤»¤ë¡£
¡¡¤½¤Î¸å¡¢ÀäÌÇ´í×ü¼ï¤ÎÄ»¡¦¥ä¥ó¥Ð¥ë¥¯¥¤¥Ê¤òÃµ¤·¤Æ¤¿¤É¤ê¤Ä¤¤¤¿¤Î¤Ï¡¢²ÆìËÜÅçºÇËÌÃ¼¤ÎÂ¼¡¦¹ñÆ¬Â¼¡£¤³¤³¤Ç¤ÏÆüËÜ¤ÇÍ£°ì¥ä¥ó¥Ð¥ë¥¯¥¤¥Ê¤ò¸«¤é¤ì¤ë»ÜÀß¤¬¤¢¤ê¡¢2¿Í¤Ï¤Ä¤¤¤Ë¡È¸¸¤ÎÄ»¡É¤òÌÜ¤Ë¤·¡¢ÃÎ¤é¤ì¤¶¤ë¤½¤ÎÀ¸ÂÖ¤Ë´¶·ã¤¹¤ë¡£
¡¡Àä·Ê¤Î¥Û¥Æ¥ë¤ÇìÔÂô¤Ê»þ´Ö¤ò²á¤´¤·¤¿ÍâÆü¤Ï¡¢¤Ä¤¤¤ËÇ°´ê¤Î¡Ö¥¸¥ã¥ó¥°¥ê¥¢²Æì¡×¤Ø¡£¤³¤³¤«¤é¤Ï¥Ø¥ó¥À¡¼¥½¥ó¤Î»Ò°ÂÍµ¼ù¤ÈÃæÂ¼¥Õ¡¼¤¬²Ã¤ï¤ë¡£¤Þ¤º°ì¹Ô¤Ï¥ê¥¢¥ë¤ÊT¡ÝREX¤¬¸½¤ì¤ëÂç¿Íµ¤¥¢¥È¥é¥¯¥·¥ç¥ó¡Ö¥À¥¤¥Ê¥½¡¼¥µ¥Õ¥¡¥ê¡×¤òÂÎ¸³¡£ÌÜ¤ÎÁ°¤ËÆÍÇ¡¸½¤ì¤¿T¡ÝREX¤ÎÇ÷ÎÏ¤Ë¹ø¤òÈ´¤«¤·¤Æ¤·¤Þ¤¦¥ê¥ó¥´¡£°ìÊý¡¢¤³¤ó¤Ê¾ìÌÌ¤ÇÍê¤ê¤Ë¤Ê¤ë¤Ï¤º¤Î»Ò°Â¤Ï¾×·â¤Î»ö¼Â¤ò¹ðÇò¤·¡¢¥ê¥ó¥´¤È¥â¥â¥³¤ò¤¬¤Ã¤«¤ê¤µ¤»¤ë¡Ê!?¡Ë¡£
¡¡ºÇ¸å¤Î»þ´Ö¤ò²á¤´¤¹¤Î¤Ï¡¢¶õ¤È¿¹¤ËÊñ¤Þ¤ì¤ë¥ì¥¹¥È¥é¥ó¡Ö¥Ñ¥Î¥é¥Þ¥À¥¤¥Ë¥ó¥°¡×¡£4¿Í¤Ï¥Ó¡¼¥ë¤òÌ£¤ï¤¤¤Ê¤¬¤é¡¢ìÔÂô¤È¶½Ê³»°Ëæ¤À¤Ã¤¿£±Æü¤ò¿¶¤êÊÖ¤ë¡£
¡ÚÈÖÁÈ¥«¥Ã¥È¡ÛÂç¸æ½ê·Ý¿Í¤Î¾×·â¤Î»Ñ¡ª¿¢Êª¤Ë¤«¤Ö¤ê¤Ä¤¯¥Ï¥¤¥Ò¡¼¥ë¥ê¥ó¥´
¡¡¤³¤ì¤Þ¤Ç¥Ï¥¤¥Ò¡¼¥ë¤¬MC¤òÌ³¤á¤Æ¤¤¤¿¡Ø¤¢¤µ¥Ñ¥é¡Ù¤Î¥Ä¥¢¡¼´ë²è¤Ç¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ê¹ñ¤äÃÏ°è¤òÀ©ÇÆ¤·¤Æ¤¤¿¡£º£²ó¤ÎÎ¹¤ÎÉñÂæ¤Ï¡¢Æî¤Î³Ú±à¡¦²Æì¡£¤³¤Î²ÆÃÂÀ¸¤·¤¿ÏÃÂê¤Î»ÜÀß¡Ö¥¸¥ã¥ó¥°¥ê¥¢²Æì¡×¤â¤¢¤ë¡¢º£¥Û¥Ã¥È¤Ê¥¹¥Ý¥Ã¥È¡¦²ÆìËÜÅç¤ÎËÌÉô¡Ö¤ä¤ó¤Ð¤ë¡×¥¨¥ê¥¢¤ÎÌ¥ÎÏ¤òÃµº÷¤¹¤ë¡£
¡¡¥¬¥¯¥Æ¥ó¥½¥¯¤ÈÊÌ¤ì¤¿¥Ï¥¤¥Ò¡¼¥ë¤ÏÅìÂ¼¤Ø°ÜÆ°¡£ËÜ³ÊÅª¤Ê¥³¡¼¥Ò¡¼ºÏÇÝ¤ò¹Ô¤¦¡ÖËôµÈ¥³¡¼¥Ò¡¼±à¡×¤òË¬¤Í¤ë¡£¹Âç¤ÊÉßÃÏ¤Ë¤Ï¡Ö¤ä¤ó¤Ð¤ë¥¢¥É¥Ù¥ó¥Á¥ã¡¼¥Õ¥£¡¼¥ë¥É¡×¤È¤¤¤¦Í·¤Ù¤ë¥¨¥ê¥¢¤¬¤¢¤ê¡¢¥Ï¥¤¥Ò¡¼¥ë¤ÏÂç¼«Á³¤ò´®Ç½¤Ç¤¤ë¥¸¥Ã¥×¥é¥¤¥ó¤ËÄ©¤à¡£¤Þ¤¿¡¢¥ê¥ó¥´¤Ï»ÜÀß¤Î¥¢¥ó¥Ð¥µ¥À¡¼¤Ç¤¢¤ê¡¢Ç¯´Ö300Æü°Ê¾å¤ò¿¹¤ÇÊë¤é¤¹¡È²Æì¥¿¡¼¥¶¥ó¡É¤³¤ÈKidzy¤È2¿Í¤Ç¿¹¤ò½ä¤ë¤³¤È¤Ë¡£ÆÍÁ³¡¢¿¢Êª¤ò·¡¤êµ¯¤³¤·¤¿¤ê¥È¥«¥²¤òÊá¤Þ¤¨¤¿¤ê¤¹¤ë¥ï¥¤¥ë¥É¤ÊKidzy¤Î¥Ú¡¼¥¹¤Ë¥ê¥ó¥´¤Ï¤¹¤Ã¤«¤ê´¬¤¹þ¤Þ¤ì¡¢ÅÚ¤¬¤Ä¤¤¤¿¤Þ¤Þ¤Î¿¢Êª¤Ë¤«¤Ö¤ê¤Ä¤¯¾×·â¤Î»Ñ¤â¸«¤»¤ë¡£
¡¡¤½¤Î¸å¡¢ÀäÌÇ´í×ü¼ï¤ÎÄ»¡¦¥ä¥ó¥Ð¥ë¥¯¥¤¥Ê¤òÃµ¤·¤Æ¤¿¤É¤ê¤Ä¤¤¤¿¤Î¤Ï¡¢²ÆìËÜÅçºÇËÌÃ¼¤ÎÂ¼¡¦¹ñÆ¬Â¼¡£¤³¤³¤Ç¤ÏÆüËÜ¤ÇÍ£°ì¥ä¥ó¥Ð¥ë¥¯¥¤¥Ê¤ò¸«¤é¤ì¤ë»ÜÀß¤¬¤¢¤ê¡¢2¿Í¤Ï¤Ä¤¤¤Ë¡È¸¸¤ÎÄ»¡É¤òÌÜ¤Ë¤·¡¢ÃÎ¤é¤ì¤¶¤ë¤½¤ÎÀ¸ÂÖ¤Ë´¶·ã¤¹¤ë¡£
¡¡Àä·Ê¤Î¥Û¥Æ¥ë¤ÇìÔÂô¤Ê»þ´Ö¤ò²á¤´¤·¤¿ÍâÆü¤Ï¡¢¤Ä¤¤¤ËÇ°´ê¤Î¡Ö¥¸¥ã¥ó¥°¥ê¥¢²Æì¡×¤Ø¡£¤³¤³¤«¤é¤Ï¥Ø¥ó¥À¡¼¥½¥ó¤Î»Ò°ÂÍµ¼ù¤ÈÃæÂ¼¥Õ¡¼¤¬²Ã¤ï¤ë¡£¤Þ¤º°ì¹Ô¤Ï¥ê¥¢¥ë¤ÊT¡ÝREX¤¬¸½¤ì¤ëÂç¿Íµ¤¥¢¥È¥é¥¯¥·¥ç¥ó¡Ö¥À¥¤¥Ê¥½¡¼¥µ¥Õ¥¡¥ê¡×¤òÂÎ¸³¡£ÌÜ¤ÎÁ°¤ËÆÍÇ¡¸½¤ì¤¿T¡ÝREX¤ÎÇ÷ÎÏ¤Ë¹ø¤òÈ´¤«¤·¤Æ¤·¤Þ¤¦¥ê¥ó¥´¡£°ìÊý¡¢¤³¤ó¤Ê¾ìÌÌ¤ÇÍê¤ê¤Ë¤Ê¤ë¤Ï¤º¤Î»Ò°Â¤Ï¾×·â¤Î»ö¼Â¤ò¹ðÇò¤·¡¢¥ê¥ó¥´¤È¥â¥â¥³¤ò¤¬¤Ã¤«¤ê¤µ¤»¤ë¡Ê!?¡Ë¡£
¡¡ºÇ¸å¤Î»þ´Ö¤ò²á¤´¤¹¤Î¤Ï¡¢¶õ¤È¿¹¤ËÊñ¤Þ¤ì¤ë¥ì¥¹¥È¥é¥ó¡Ö¥Ñ¥Î¥é¥Þ¥À¥¤¥Ë¥ó¥°¡×¡£4¿Í¤Ï¥Ó¡¼¥ë¤òÌ£¤ï¤¤¤Ê¤¬¤é¡¢ìÔÂô¤È¶½Ê³»°Ëæ¤À¤Ã¤¿£±Æü¤ò¿¶¤êÊÖ¤ë¡£