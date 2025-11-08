今年８月に第5子となる次女を出産した辻希美さんが、著書『杉浦家、７人生活スタートです。』の発売記念会見に登壇しました。

【写真を見る】【辻希美】長女からの手紙に涙「希空がいてくれるから楽しく育児ができる」





辻さんは、"自分の本をまたいつか出したいなと思っていたけど、その夢見てた本がまさか5人目を出産したタイミングで発売できるとは。家族にとっても、私にとっても思い出深い、大切な一冊になったと思ってます"と、喜びを教えてくれました。









夫婦仲や家族仲を保つ秘けつを聞かれた辻さんは、"よく会話をする事だと思います。夫婦で会話もするんですけど、上（の子ども）3人が大きくなってきて、下の子が寝た後に5人で話す時間がすごく好きで、それが夫婦や家族にとって大事なのかなと思います"と、家族でいろんな話をしていることを明かしてくれました。





また、子育ての原動力になっているものについては、"子どもたちが大きくなってきて、私がやらなきゃいけない事が減っていく。その中でもみんなが「ママ」と言ってくれる。私を頼りにしてくれる事が原動力になっていると思います"と、笑顔を見せました。





そんな中、イベントではサプライズで、長女・希空さんからの手紙が読み上げられ、「ずーーーっと ままの事が世界で一番大好きだよ!! ままの子に生まれて幸せです」と、感謝の気持ちを伝えられると、辻さんは、"ちょっと待って。今日、私、付けまつ毛なんです。（涙で）まつ毛が取れちゃう"と、天井を見上げ、涙がこらえきれない様子。





続けて、"希空とは きょうだいみたいな関係性でいられている。同じ洋服を着たりできるのが最高に幸せ。今まで自分の中で（子育てで）後悔した事とか、こうやればよかったと思ったのが、（手紙の）希空の言葉で全部吹き飛ばしてくれた。子どもが5人いる中で子育てが楽しくできてるのは、パパのおかけでもあるけど、希空がいてくれるから楽しく育児ができてると思える。夫婦と希空とで3人4脚で。7人家族、楽しく笑顔で過ごしていけたらなと思います"と、希空さんに対しても感謝の気持ちを伝えていました。









