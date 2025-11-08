元モーニング娘。の石田亜佑美（28）が8日、都内で「石田亜佑美カレンダー2026」の発売記念イベントを開いた。

「初めてカレンダーを個人で出します。モー娘。は12カ月を13人で分けていたので、すごくぜいたくな気がします。12パターンの石田亜佑美を楽しめます。すごく満足です」と笑顔を見せた。

セルフプロデュースにも挑戦して「せっかくカレンダーを作るなら、その1年の足しになるようにしたいと思いました。このカレンダーを見て頑張ろう、元気になろうと思ってもらえるものにしたいと思いました。それで花言葉を使おうと思いました。自分でも調べながら花言葉を入れました」と振り返った。

お気に入りは、2月のキョウチクトウ。

「ピンクでかわいいけど、毒を持っているんです。花言葉も『危険な愛』『用心』『油断大敵』で、そんなところも気に入りました」

撮影は今年7月、8月に2日間行った。「企画書作って、この花はこの花言葉と。7月にある花で用意してもらいました。想像いい以上にいい物ができあがったと思います」と話した。

置いてもらいたい場所は「玄関入ってすぐの所で、出かけるときに『行ってくるね』、あと職場のデスク、寝る間にもベッドの脇のデスクに。3冊は必要になってしまいますね」と笑った。

点数は240点。「基本完成した時点で100点。毎月10点ずつ加点で220点。お気に入りの2月と4月でプラス20点で240点。つんくさんに教わりました」とプロデューサーのつんく（57）の名前を挙げた。「『日本人は、すごくできても“80点です”と言っちゃう。いいとこだけ加算していこうよ』と。私はつんくさんの教えを守って240点です」と話した。