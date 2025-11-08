飼い主さんに赤ちゃんが生まれてから、いつも優しく見守ってくれているというワンコ。一緒に成長中のワンコと赤ちゃんの日常が尊いと話題になり、投稿は記事執筆時点で4万9000回再生を突破しています。

【動画：赤ちゃんと犬の日常を撮影→まるで『本当の兄妹』のように…微笑ましすぎる光景】

ワンコと赤ちゃんの日常

Instagramアカウント「27.ctt」に投稿されたのは、ポメラニアン×ダックスフンドのミックス犬「こたつ」君と赤ちゃんの微笑ましい日常です。ある日、2人はソファに仰向けに寝転がり、のんびり過ごしていたそう。縦に並んでピタッとくっつき、同じ体勢でゴロゴロしている姿から、仲の良さが伝わってきて思わず頬が緩みます。

そしてゴロゴロした後は、映画鑑賞の時間。赤ちゃんがソファに座って映画に夢中になっている間、こたつ君も隣にお座りして真剣な表情で映画を観ていたそうです。

本当の兄妹のような姿にほっこり

2人は一緒におでかけすることもあり、ベビーカーの荷物置き場はこたつ君の特等席になっているのだとか。またこたつ君はベビーカーだけでなくバウンサーもお気に入りで、赤ちゃんが使っていない時はちゃっかりバウンサーに乗ってくつろいでいるそう。

楽しい時間を共有し、ベビーカーやバウンサーを共用しながら一緒に成長している2人。まるで本当の兄妹のような尊い姿は、多くの人の心を温めてくれることとなりました。

この投稿には「可愛すぎます。たまらんですね」「とっても仲良しで癒されます」といったコメントが寄せられています。

相変わらず仲良く成長中

その後も、赤ちゃんはこたつ君に見守られながらすくすく成長し、現在は2歳になっているそう。今でもこたつ君とは相変わらず仲良しで、一緒にお散歩したりお昼寝したりしながら楽しい日々を過ごしているとのこと。

また家族みんなでキャンプをしたり海に行ったり、素敵な思い出もどんどん増えているそうですよ。これからも2人にはずっと仲良しでいて、笑顔あふれる日々を過ごしてほしいですね！

こたつ君の可愛い姿や、妹ちゃんとの心温まる日常をもっと見たい方は、Instagramアカウント「27.ctt」をチェックしてくださいね。

写真・動画提供：Instagramアカウント「27.ctt」さま

執筆：森下咲

編集：わんちゃんホンポニュース編集部

※本記事は投稿者さまの許可を得て掲載しております。