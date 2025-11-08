大阪・読売テレビ制作で日本テレビ系全国ネットのニュース情報番組「サタデーＬＩＶＥ ニュース ジグザグ」（土曜・前１１時５５分）が８日、生放送され、日本維新の会・吉村洋文代表（大阪府知事）が出演。ゲストのジャーナリスト・堀潤氏は、自維連立合意書に掲げられた「２５年度中に、外務省に和平調停にかかる部署を創設する」旨の外交安全保障に注目。吉村氏と以下の通り、やり取りした。

堀氏「維新が非常に重要なポイントとして掲げていた政策として、調整ができる専門の部署をつくるんだと挙げていらっしゃいましたよね。要は、武力を持つだけじゃなく、外交で仲裁ができるような機能を日本につくらなきゃいけないんだと。専門部署の設置っていうのは、道筋どうですか？」

吉村氏「これ非常に重要だと思っています。外交安全保障として自国の防衛力を高めていく。そして同志国や同盟国との関係を深めていって、戦争等は絶対起こさないようにする。これは非常に重要です。もうひとつは、世界各地でいろんな紛争って起きているんですね。それは例えば、宗教が原因になってたりだとか、エネルギーが原因になってたり、さまざまな理由があります。でも日本って比較的、世界において信用されてる国なんですよ。日本では独自の（対立を招きうる）宗教っていうのがあまりなくてですね。イスラム教とかキリスト教とか…もちろん（国内で）それを信仰されている方いらっしゃいますが…日本って基本的にそういった宗教の対立もあまりなくてですね」

小澤征悦ナビゲーター「それが元の争いも…」

吉村氏「ない。ですので、いろんな国から信頼を受けているんですよね。信頼を受けているのであるならば、世界で起きている紛争を中に入って仲裁をしていく。そういった非常に重要な役割を果たし得るのが、やっぱり日本なんです。日本は、それぐらい信頼のある国ですけど、そういうことは今までやってきませんでした。そういった部署もそもそもなかったんです。そういった部署もしっかりつくって。世界で起きている紛争…Ａ国とＢ国が紛争して、Ａ国からもＢ国からも日本は信頼をされているのであるならば、ここの紛争の調停とか解決に一歩踏み出して、それをある意味外交としていくということが非常に重要なので。そういったことも、連立合意でつくって、実際にそれをやっていこうとしています」