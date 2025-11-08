歌手の和田アキ子（75）が8日、パーソナリティーを務めるニッポン放送「ゴッドアフタヌーン アッコのいいかげんに1000回」（土曜前11・00）に生出演。体重について語った。

和田は「何かの目標を持つっていうのはいいでしょうね」と語り、「あたしは本当に…今あたしが立てている目標はことごとくダメですね。ブルーノートまでに7キロ痩せるとか」と12月17、18日にブルーノート東京で予定されている公演までに痩せる計画があると打ち明けた。

番組アシスタントのフリーアナウンサー・垣花正が「7キロ？いやいやアッコさん、目標が高すぎませんか。7キロですよ。ブルーノートあと1カ月ぐらいですよね」と心配すると、和田は「私でも今人生で一番太ってるんですよ」とぶっちゃけた。

体重は「ちょっと言えないんですけれど」と話すと、「せめて5キロでもね。でも1カ月で5キロでもしんどいでしょう」と淡々。

「やっぱ夜中に食べてしまうのが、そのまま体重になってますね、明くる日」と和田。「目標は全然あたし立ててダメです」とぼやいてみせた。

夜中食べないようにするために「夜中食べないの貼り紙はそこらじゅうにあるし、なんていうか食べ物少なくなっても、こないだなんかひどいからイワシの缶詰開けて食べてますからね。そんで喉乾いたらあかんと思って、パンをトースターで焼いてその上にのっけて“おいしい”とか言いながら食べてますから」と回顧した。

「ちょっと危ないですね。今年になってからダメですねえ」としみじみ。「もう衣装っていうか、自分が持っているブランド、アルマーニが多いんですけど、私服。今全滅ですね」と着ることができなくなっているとし、「あげられる人にはあげたりしてますね。もう置いといてもしょうがないんで、残念ながら」と明かした。

和田のアルマーニを狙っている人がいると言われると「はい。それは喜んでくれます」と語った。