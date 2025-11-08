AHOF、カムバックからわずか4日で自己最高記録更新！「怪物新人」の名を証明

ボーイズグループAHOF（アホプ）が、カムバック4日目でキャリアハイを達成した。

音盤集計サイト「HANTEOチャート」によると、AHOFの2枚目のミニアルバム『The Passage』は11月7日基準で36万8965枚を記録した。

これはデビュー作の初動売上より約8000枚多い数字だ。AHOFは1枚目のミニアルバム『WHO WE ARE』で初動36万985枚を記録し、ボーイズグループの歴代デビューアルバム初動ランキングで5位に入った経歴を持つ。今回の『The Passage』は、カムバック4日目にして36万8000枚を突破し、前作の記録を難なく上回った。

特に、前作より3日も早く自己最高記録を更新した点が目を引く。デビュー当時よりもさらに加速したペースで人気が拡大しており、初動集計期間は10日まで続くため、販売枚数は今後も伸びる見込みだ。

『The Passage』は発売直後、iTunesトップアルバムチャートで6カ国1位、16カ国で上位圏入り。さらにワールドワイドiTunesアルバムチャートでは5位にランクインし、グローバルでの好反応を見せている。

タイトル曲『Pinocchio』も勢いは強い。国内外の音源チャートにランクインし、ミュージックビデオはすでに1800万回再生を突破。世界的なリスナーからの支持が高まっている。

AHOFは11月9日放送のSBSの音楽番組『人気歌謡』に出演し、2度目の音楽番組カムバックステージを披露する予定だ。