「夢がかないました」アンミカがゴージャス姿で大阪駅前に登場→一帯の雰囲気が激変
タレント・モデルのアンミカが6日、大阪駅前のグランフロント大阪に登場し、クリスマスツリーを点灯させた。
【全身ショット】ゴージャスなドレス姿でうめきたに登場…アンミカ
グランフロント大阪のクリスマスイベント『GRAND WISH CHRISTMAS 2025』は、12月25日まで開催。クリスマスツリーは「Winter Prism Tree」となり、オーロラをイメージした総長70メートルの光のベールが空間を彩る。
アンミカは、艶やかなブロンズゴールドのドレス姿を披露し、「クリスマスツリーの点灯式に登壇するのが夢だったんです。芸能生活38年の中できょうが初めてで、夢がかないました」と喜び、スイッチを押した。
点灯の瞬間を見つめると「真っ白な世界から少しずつオレンジやブルー、最後はピンクラベンダーへ。まるで人生模様のようで、本当に美しかったです」と感慨深げだった。
同時間帯には、うめきた一帯の街路樹が輝く「Champagne Gold Illumination in UMEKITA」もスタート。過去最多となる約48万球のLED装飾で、シャンパンゴールドの輝きに包まれた。
