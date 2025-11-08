テレビ朝日は8日、「ナンバーワン戦隊ゴジュウジャー」の番組公式サイトを通じ、タレント今森茉耶（19）の降板を発表した。

今森はグラビアアイドルとして活動し「ミスマガジン2023」グランプリ獲得。今年2月開始のスーパー戦隊シリーズ第49作「ナンバーワン戦隊ゴジュウジャー」で初の女性ブラック戦士となる一河角乃／ゴジュウユニコーン役を演じている。

番組公式サイトは「制作している東映から出演者の今森茉耶さんに20歳未満での飲酒行為があった為、今後の作品への出演に関しては降板いただくことにしたい、との報告を受けました。弊社としましても事態の重大さを鑑み降板の申し入れに同意しました」と発表した。

同日、今森も自身のインスタグラムを通じ謝罪。「このたびは、私の軽率な行動により、多くの方々にご迷惑とご心配をおかけしましたことを、心よりお詫び申し上げます。未成年でありながら飲酒をしてしまったことは、社会人として、また一人の人間として非常に恥ずべき行為であり、どのような理由であっても許されるものではありません。自分の行動の重大さを痛感し、深く反省しております」とつづった。

同日、所属事務所「seju」が今森のマネジメント契約の解除を発表。「この度、弊社所属タレントの今森茉耶につきまして、20歳未満でありながら飲酒行為を行っていた事実が確認されました。弊社は当該行為が重大な契約違反に該当すると判断し、慎重に協議を重ねた結果、本日付で今森茉耶とのマネジメント契約を解除いたしました」と伝えた。

以下、発表全文。

