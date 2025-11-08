牝馬３冠に出走できなかった素質馬の勝利にＳＮＳでは驚きが広がっている。８日に行われた東京８Ｒ・３歳上２勝クラス（芝２０００メートル＝８頭立て）は、単勝オッズ１・５倍の１番人気に推されたエストゥペンダ（牝３歳、美浦・高柳瑞樹厩舎、父サートゥルナーリア）が半馬身差で勝利。ようやく３勝目を飾った。

スタートは速くなかったが、８頭立ての最後方をマイペースで追走したエストゥペンダ。６０秒０のラップとなった１０００メートル通過地点から徐々にポジションを上げ始めていくと、最後の直線は進路を大外へ。手綱を持ったまま先頭に並びかけたかと思えば、懸命に追うライバルを楽々とかわし、半馬身差で悠々とゴールを駆け抜けた。余力を残しながら１分５８秒３と優秀な時計をマークした。

エストゥペンダはデビュー３戦目の東京で初勝利。クラシック出走に向けて賞金加算が必須だったが、フェアリーＳとクイーンＣで３着に敗れたため桜花賞出走は断念。さらにフローラＳ３着でオークスの優先出走権をゲットできず、本番でも１勝馬による抽選から漏れたため、オークスにも出走できなかった。秋も８月の中郷特別で２勝目を挙げたものの、秋華賞トライアルの紫苑Ｓでは５着に敗れたため、牝馬３冠最終戦に出走できなかった。

着差以上に強かったレースぶりにＳＮＳでは「化け物過ぎ！」「そら勝つやろ」「もったまま完勝。もっと上いける」「秋華賞出れなかったの残念すぎる」「なんでクラシック路線出れなかったんやろなあ」「あそこまで馬なりなの逆に怖かったけどｗ」「幻のオークス馬だろ」「鳥肌立ったね」「ほとんど持ったままｗ」「横綱相撲で完勝」「えぐすぎ...」「さすがに力が違いすぎるな…」「秋華賞で見たかったよ」「このクラスにいちゃあかんのよ」「やっぱ楽勝するかｗ」などのコメントが寄せられている。