

Travis Japan

Travis Japanの12月3日にリリースとなるニューアルバム「’s travelers」（ストラベラーズ）のFC限定盤のティザーが11月７日公開され、収録詳細が明らかになった。

【動画】公開されたTravis Japan ’s travelers Fan Club Exclusive Editionティザー

アルバム「’s travelers」はメンバーの松倉海斗プロデュースで、苺のタイムマシーンに乗って多彩な時代と音楽を表現する、いわば“聴くタイムマシーン”のようなアルバム。今作はFC限定盤、初回T盤、初回J盤、通常盤の4形態。

FC限定盤では、DISC１に他形態同様2025年3月にリリースした初ダブルAサイドCDシングル「Say I do / Tokyo Crazy Night」、4月にリリースした映画『たべっ子どうぶつ THE MOVIE』の主題歌「Would You Like One?」を、6月に復帰した川島如恵留も含む7人揃ったバージョンをCompleted ver.として再収録。さらにリード楽曲「Disco Baby」これらを含む全15曲を収録。

特典DISCには、CDと映像DISC（Blu-ray/DVD）の２枚を封入。

DISC２となるCDには恒例のユニット曲が収録されており、今回のアルバムでは宮近海斗・中村海人・松倉海斗の“トリプルカイト”という愛称でファンに親しまれている3名による『ポジティブカイト』、七五三掛龍也・川島如恵留による『ねぇ、キスして』、そして吉澤閑也・松田元太による『「幸せ」と「ありがとう」』が収録される。

DISC３となる映像DISCでは、今年の7月〜9月にかけて開催された自身２度目となるワールドツアー「Travis Japan World Tour 2025 VIIsual」より「“Say I do” Live in NY」「“Tokyo Crazy Night” Live in NY」「“Would You Like One?” Live in NY」とニューヨークのライブ映像３曲を収録。さらに『MV鑑賞会 by NOEL』と題し、川島如恵留がファン代表として語る副音声を収録した鑑賞会ムービーが収録されている。

また、このFC限定盤だけのオリジナル絵柄となるブックレットと、今回のアイコン的存在となる“いちご”をモチーフにしたキーホルダーを封入。

FC限定盤は、2025年11月19日23時59分までの注文受付となっており、注文受付期間内でも予定数に達し次第販売終了となる。