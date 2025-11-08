レブロン・ジェームズが復帰へ前進…コンタクトの許可が下りて1～2週間後に再検査へ

11月7日（現地時間6日、日付は以下同）。ロサンゼルス・レイカーズのレブロン・ジェームズへ、バスケットボールにおけるコンタクトありの活動へ許可が下りたと『ESPN』のシャムズ・シャラニア記者が報じた。

坐骨神経痛のため、今シーズン開幕から欠場が続いているレブロンは、1～2週間後に再検査を受ける予定。復帰に向けた次のステップは、5対5のプレーになるとのこと。

40歳のレブロンが、2025－26レギュラーシーズンに1試合でも出場すればキャリア23シーズン目となり、NBA歴代最長記録を塗り替えるだけに、この男の復帰試合がいつになるかは気になるところ。

ルカ・ドンチッチ、オースティン・リーブス、八村塁、ディアンドレ・エイトン、マーカス・スマート、ジェイク・ラレイビアらを中心に戦っているレイカーズは、6日のサンアントニオ・スパーズ戦を制して5連勝。8日終了時点で、ウェスタン・カンファレンス2位の7勝2敗と好位置にいる。

チームは9日から16日にかけてアウェー5連戦が組まれており、次のホームゲームは19日のユタ・ジャズ戦となる。レブロンが遠征期間に今シーズン初出場を飾るのか、それともホームで初戦を迎えるのか、今後の動向に注目していきたい。

