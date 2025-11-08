栃木Cvs讃岐 スタメン発表
[11.8 J3第35節](CFS)
※14:00開始
主審:瀬田貴仁
<出場メンバー>
[栃木シティ]
先発
GK 31 相澤ピーター・コアミ
DF 15 佐藤喜生
DF 22 鈴木裕斗
DF 28 小西慶太郎
DF 42 マテイ・ヨニッチ
MF 10 岡庭裕貴
MF 16 加藤丈
MF 40 鈴木国友
FW 39 バスケス・バイロン
FW 77 田中パウロ淳一
FW 90 ピーター・ウタカ
控え
GK 1 原田欽庸
DF 4 内田錬平
DF 5 奥井諒
DF 33 乾貴哉
MF 13 大嶌貴
MF 14 関野元弥
FW 9 都倉賢
FW 23 吉田篤志
FW 79 齋藤恵太
監督
今矢直城
[カマタマーレ讃岐]
先発
GK 41 飯田雅浩
DF 2 内田瑞己
DF 5 小松拓幹
DF 99 附木雄也
MF 7 江口直生
MF 13 前川大河
MF 15 岩本和希
MF 24 上野輝人
MF 35 左合修土
MF 90 後藤優介
FW 22 大野耀平
控え
GK 1 今村勇介
DF 44 林田魁斗
MF 10 川西翔太
MF 17 牧山晃政
MF 21 ノ・スンギ
MF 96 吉田陣平
FW 11 エドゥアルド
FW 30 丹羽詩温
FW 40 西丸道人
監督
金鍾成
