[11.8 J1第36節](メルスタ)

※14:00開始

主審:福島孝一郎

<出場メンバー>

[鹿島アントラーズ]

先発

GK 1 早川友基

DF 3 キム・テヒョン

DF 7 小川諒也

DF 25 小池龍太

DF 55 植田直通

MF 6 三竿健斗

MF 13 知念慶

MF 27 松村優太

MF 40 鈴木優磨

FW 9 レオ・セアラ

FW 11 田川亨介

控え

GK 29 梶川裕嗣

DF 4 千田海人

DF 22 濃野公人

DF 23 津久井佳祐

MF 20 舩橋佑

MF 71 荒木遼太郎

FW 18 エウベル

FW 34 徳田誉

FW 77 チャヴリッチ

監督

鬼木達

[横浜FC]

先発

GK 24 ヤクブ・スウォビィク

DF 2 ンドカ・ボニフェイス

DF 16 伊藤槙人

DF 22 岩武克弥

MF 4 ユーリ・ララ

MF 8 山根永遠

MF 10 ジョアン・パウロ

MF 70 細井響

MF 76 山田康太

MF 90 アダイウトン

FW 9 櫻川ソロモン

控え

GK 21 市川暉記

DF 5 福森晃斗

DF 30 山崎浩介

DF 48 新保海鈴

MF 20 村田透馬

MF 34 小倉陽太

MF 39 遠藤貴成

FW 15 伊藤翔

FW 91 ルキアン

監督

三浦文丈