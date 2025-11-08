鹿島vs横浜FC スタメン発表
[11.8 J1第36節](メルスタ)
※14:00開始
主審:福島孝一郎
<出場メンバー>
[鹿島アントラーズ]
先発
GK 1 早川友基
DF 3 キム・テヒョン
DF 7 小川諒也
DF 25 小池龍太
DF 55 植田直通
MF 6 三竿健斗
MF 13 知念慶
MF 27 松村優太
MF 40 鈴木優磨
FW 9 レオ・セアラ
FW 11 田川亨介
控え
GK 29 梶川裕嗣
DF 4 千田海人
DF 22 濃野公人
DF 23 津久井佳祐
MF 20 舩橋佑
MF 71 荒木遼太郎
FW 18 エウベル
FW 34 徳田誉
FW 77 チャヴリッチ
監督
鬼木達
[横浜FC]
先発
GK 24 ヤクブ・スウォビィク
DF 2 ンドカ・ボニフェイス
DF 16 伊藤槙人
DF 22 岩武克弥
MF 4 ユーリ・ララ
MF 8 山根永遠
MF 10 ジョアン・パウロ
MF 70 細井響
MF 76 山田康太
MF 90 アダイウトン
FW 9 櫻川ソロモン
控え
GK 21 市川暉記
DF 5 福森晃斗
DF 30 山崎浩介
DF 48 新保海鈴
MF 20 村田透馬
MF 34 小倉陽太
MF 39 遠藤貴成
FW 15 伊藤翔
FW 91 ルキアン
監督
三浦文丈
