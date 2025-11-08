東京Vvs福岡 スタメン発表
[11.8 J1第36節](味スタ)
※14:00開始
主審:上村篤史
<出場メンバー>
[東京ヴェルディ]
先発
GK 1 マテウス
DF 3 谷口栄斗
DF 4 林尚輝
DF 6 宮原和也
MF 2 深澤大輝
MF 7 森田晃樹
MF 16 平川怜
MF 19 松橋優安
MF 26 内田陽介
MF 40 新井悠太
FW 9 染野唯月
控え
GK 21 長沢祐弥
DF 15 鈴木海音
DF 55 吉田泰授
MF 20 食野壮磨
MF 28 山本丈偉
FW 27 白井亮丞
FW 30 川村楽人
FW 37 川崎修平
FW 45 寺沼星文
監督
城福浩
[アビスパ福岡]
先発
GK 24 小畑裕馬
DF 3 奈良竜樹
DF 20 安藤智哉
DF 40 池田樹雷人
MF 6 重見柾斗
MF 11 見木友哉
MF 14 名古新太郎
MF 22 藤本一輝
MF 29 前嶋洋太
MF 88 松岡大起
FW 27 碓井聖生
控え
GK 1 永石拓海
DF 2 湯澤聖人
DF 5 上島拓巳
DF 37 田代雅也
DF 47 橋本悠
MF 8 紺野和也
FW 17 ウェリントン
FW 18 岩崎悠人
FW 32 サニブラウン・ハナン
監督
金明輝
