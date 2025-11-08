日本代表FW相馬勇紀のアナウンサー妻が第2子妊娠を報告! 夫&第1子長男との幸せ3ショットも披露
FC町田ゼルビアに所属する日本代表FW相馬勇紀の妻でフリーアナウンサーの森山るりさんが7日、自身のインスタグラム(@ruri_moriyama_official)で第2子の妊娠を明かした。
森山さんは「この度、第二子を授かることが出来ました。もうすぐ4人家族になります」と報告。「夫も第二子が産まれるということで今年はより一層責任感を持って頑張ってくれています」と伝えている。
そして「周りの皆さんのお陰で無事安定期を迎えることができ、出産の日を楽しみに日々穏やかに過ごしています」と感謝を示し、「今後ともあたたかく見守っていただけたら幸いです」とメッセージを綴った。
併せて3枚の写真を投稿。1枚目は夫婦で寄り添うツーショット、2枚目は3歳の第1子長男と手をつないだ家族のスリーショット、3枚目は長男が森山さんのお腹に抱きついたショットとなっている。
森山さんと相馬は2021年5月に結婚。2022年4月に第1子長男が誕生していた。
森山さんは「この度、第二子を授かることが出来ました。もうすぐ4人家族になります」と報告。「夫も第二子が産まれるということで今年はより一層責任感を持って頑張ってくれています」と伝えている。
そして「周りの皆さんのお陰で無事安定期を迎えることができ、出産の日を楽しみに日々穏やかに過ごしています」と感謝を示し、「今後ともあたたかく見守っていただけたら幸いです」とメッセージを綴った。
併せて3枚の写真を投稿。1枚目は夫婦で寄り添うツーショット、2枚目は3歳の第1子長男と手をつないだ家族のスリーショット、3枚目は長男が森山さんのお腹に抱きついたショットとなっている。
森山さんと相馬は2021年5月に結婚。2022年4月に第1子長男が誕生していた。
この投稿をInstagramで見る