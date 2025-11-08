菊地英昭（THE YELLOW MONKEY）のソロプロジェクト・brainchild’sが、 全国ツアー＜brainchild’s TOUR 2025 THE MEMORIAL＞の折り返しとなる東京公演を EX THEATER ROPPONGIにて開催し、その模様がライブ写真と共に公開された。オフィシャルからのレポートをお届けしよう。

18時の開場と共に続々と詰めかけるファンたち。スタンディングエリアは瞬く間に埋め尽くされ、開演を待つ会場には既に高揚感が漂っていた。19時、場内が暗転すると、本ツアーのために新しく制作されたSEが鳴り響く。重厚なサウンドが会場を支配する中、メンバーが次々とステージに登場すると、観客からは割れんばかりの拍手と歓声が巻き起こった。

その熱気を一気に加速させるように、オープニングナンバー「Phase2」がスタート。菊地英昭（G）の鋭利なギターリフ、渡會将士（Vo）の力強いボーカル、神田雄一朗（Ba）と岩中英明（Dr）が刻む重厚なリズム隊、そしてMAL（Key）が彩る華やかな音色--第7期。のメンバーが織りなすサウンドは、初日の水戸公演から磨き抜かれ、まさに完成形と呼ぶに相応しい輝きを放っていた。

第七期。活動初期の名曲を次々と投下していく怒涛の序盤。一瞬の隙も与えない演奏に、フロアのボルテージは上がり続ける。会場全体が一つのグルーヴに包まれ、brainchild’sならではの多彩な楽曲展開に、観客は釘付けになっていく。

そしてライブ中盤、すでにフルボルテージに達した観客に感謝を伝えるように菊地が言葉を発した。「メンバーにも10年間の感謝の気持ちがたくさんある。そんな気持ちを込めた新曲を持ってきてます。」--その言葉と共に始まった未発表新曲の演奏。本ツアーの初日・水戸公演から欠かさず演奏され続けてきたこの楽曲は、公演を追うごとに進化を遂げている。複数回参戦している観客にとっては、その変化こそがツアーの醍醐味。アレンジの変更、そして日に日に増していく一体感。まさに「生き物」のように成長し続ける新曲に、会場からは期待と興奮の歓声が上がった。

MCタイムでは、渡會のコミカルな一面も垣間見え、会場は和やかなムードに包まれた。メンバー同士の掛け合いに笑いが起こり、緊張感から一転、温かな空気が流れる。しかし、それも束の間--次の瞬間、9月24日に配信リリースされたばかりの新曲「On Time」のイントロが鳴り響いた。

会場は一瞬で再び熱狂の渦に。「On Time」は、まさにこの瞬間のために生まれてきたかのような楽曲だ。バンドと観客が同じ時を共有し、同じ音を感じ、同じ空気を呼吸する--そんな「On Time」な体験が、EX THEATER ROPPONGI全体を満たした。リリースされたばかりにも関わらず、多くの観客がサビのメロディを口ずさみ、本日最大の盛り上がりを見せた。

続いて披露されたのは、ライブの定番曲「Rock band on the beach」。この楽曲の最大の魅力は、各地の名所や名物にかけたコールアンドレスポンスだ。 東京公演では、渡會が東京といえば○○とステージと会話をしながら、「Rock band on the 東京 ギロッポンでハッスル！」と掛け合い、ベテランファンから初参戦の観客まで、全員が一体となって楽しむ瞬間となった。この即興性と参加型の演出こそが、ライブハウスツアーならではの醍醐味だ。全ての演奏が終わると会場からは鳴り止まぬ拍手と歓声が。約90分にわたるステージは、「THE MEMORIAL」というツアータイトルに相応しい、忘れられない特別な夜となった。

brainchild’sは来年2026年3月25日(水)にニューシングルが発売予定となっている。Disc1には現在配信中の「On Time」に加え新規収録曲を、Disc2には今回のツアー音源を収録予定だ。ツアー会場で予約すると、限定オリジナルポストカードが特典として配布される。さらに、裏面のリンクとシリアルコードから応募すれば、各会場ごとに抽選で発売日当日に開催される「ニューシングル会場予約者限定オンライングリーティング」）への参加権が当たるスペシャル企画も展開中。

また、楽天ブックス（缶バッジ）、Amazon.co.jp（ビジュアルシート3枚組）、セブンネット（トート型エコバッグ）、brainchild’s応援店（JKステッカー）と、購入店舗ごとに異なる特典も用意されている。

折り返しを迎えたこのツアーは、ここ東京でさらなる高みへと昇華された。残る大阪、静岡、香川、福岡、仙台へと続く後半戦で、どんな進化を遂げるのか--その期待はますます高まっている。記念すべき東京公演のライブ写真と共に、brainchild’sが紡ぐ”メモリアル”な道程を、ぜひその目で追いかけてほしい。

撮影◎鳥居洋介

◾️＜brainchild’s TOUR 2025 THE MEMORIAL＞ 2025年

10月4日（土）茨城・水戸ライトハウス [17:30 OPEN / 18:00 START] SOLD OUT

10月11日（土）愛知・名古屋ボトムライン [17:00 OPEN / 18:00 START]

10月13日（月・祝）広島・広島LIVE VANQUISH [16:30 OPEN / 17:00 START]

10月16日（木）神奈川・SUPERNOVA KAWASAKI [18:15 OPEN / 19:00 START] SOLD OUT

10月25日（土）北海道・ペニーレーン24 [17:15 OPEN / 18:00 START]

11月1日（土）石川・金沢EIGHT HALL [17:15 OPEN / 18:00 START]

11月3日（月・祝）京都・KYOTO MUSE [16:30 OPEN / 17:00 START] SOLD OUT

11月7日（金）東京・EX THEATER ROPPONGI [18:00 OPEN / 19:00 START] 指定席SOLD OUT

11月16日（日）大阪・UMEDA CLUB QUATTRO [16:00 OPEN / 17:00 START]

11月22日（土）静岡・静岡ROXY [17:15 OPEN / 18:00 START]

11月24日（月・祝）香川・高松MONSTER [16:30 OPEN / 17:00 START]

11月29日（土）福岡・福岡DRUM Be-1 [17:30 OPEN / 18:00 START]

12月6日（土） 宮城・仙台Rensa [17:00 OPEN / 18:00 START] SOLD OUT ◆席種・チケット料金

スタンディング ￥8,000（税込）＋ドリンク代別

指定席 ￥9,000（税込）＋ドリンク代別 ※11月7日東京・EX THEATER ROPPONGI公演のみスタンディングと指定席の2席種を受付いたします。 ➡指定席は完売いたしました。 チケット発売中

▼イープラス

https://eplus.jp/brainchild-s/

▼チケットぴあ

https://w.pia.jp/t/brainchilds-ikt/

▼ローソンチケット

https://l-tike.com/brainchilds/

◾️新曲「On Time」

配信：https://aoj.lnk.to/J1lIvmmB

◾️ニューシングル「タイトル未定」

2026年3月25日（水）リリース ・通常盤：BVCL-1497〜1499 \7,700（税込）

予約：https://VA.lnk.to/894HWP ◆購入者特典

・楽天ブックス：缶バッジ

・Amazon.co.jp：ビジュアルシート3枚組

・セブンネット：トート型エコバッグ

・brainchild’s応援店：JKステッカー

※数に限りがありますので、無くなり次第終了となります。あらかじめご了承ください。

※上記店舗以外での配布はございません。ご了承ください。

※各特典絵柄・“JKステッカー”の配布対象店舗は追ってご案内いたします。

※各オンラインサイトにて商品カートが公開されるまでに時間がかかる場合がございますので、予めご了承ください。

※Amazon.co.jp、楽天ブックス、その他一部オンラインショップでは”特典対象商品ページ”と ”特典非対象商品ページ”がございます。

ご予約の際にご希望される商品ページかをご確認いただいてからご予約いただきますよう、お願い申し上げます。 ◆ツアー会場限定予約特典

・オリジナルポストカード

・「ニューシングル会場予約者限定オンライングリーティング」抽選応募券

応募期間：2025年10月4日12:00〜12月31日23:59

※下記の日程にご参加可能な方のみご応募ください

・2026年3月25日 18時〜20時

(Zoomを使用したオンライングリーティングになります。お客様ご自身でZoomにご参加可能なデバイスをご用意ください。) ［注意事項］

・Zoomに関するお問い合わせ・抽選方法や当選に関するお問い合わせは受け付けておりません。

・Zoomの必要環境等はZoom社のホームページをご覧ください。

・当キャンペーン利用に関する通信費はお客様ご自身のご負担になります。

・特典の権利を第三者に譲渡または換金・変更することはできません。

・当社は個人情報保護方針に則り、収集した情報を当キャンペーンの目的以外に使用いたしません。

