LDH所属のガールズ・パフォーマンスグループ、Lakiが全国ツアー＜Laki LIVE TOUR 2025 -Infinity-＞の初日公演を2025年11月7日(金)に東京・Zepp DiverCity (TOKYO)で開催した。

彼女たちは9月22日に、新たな飛躍への誓いとして「Lucky²」から「Laki」へグループ名を改名。今回は改名後初めての開催となるライブツアーとなり、先行配信中の新曲「Like it!!」や、今回のライブで初パフォーマンスとなった「Love is Magic」を含む、全30曲を披露しファンを魅了した。

グループの中でもダンスパフォーマンスを得意とする森朱里は「初日の東京公演ありがとうございました！ Lakiに改名後初のツアーだったのでメンバーみんな緊張していましたが、会場にお越しくださったみなさんのお顔を見て、たくさんの声援で盛り上げてもらえて、最高な初日を迎えることができました！新曲の初披露ではみなさんの反応が嬉しかったです！次は福岡公演！また一緒に盛り上がりましょう！」とコメントしている。

ツアーは、11月9日福岡公演、11月16日大阪公演、11月24日名古屋公演と続く。

Digital releasee「Like it!!」

2025年11月5日リリース

https://rhythmzone.lnk.to/Laki_Likeit

NEW EP「Infinity」

2025年12月24日リリース

予約・購入 https://rhythmzone.lnk.to/Laki_Infinity

＜Laki LIVE TOUR 2025 -Infinity-＞

東京 11月7日(金) 開場 17:00 / 開演 18:00 Zepp DiverCity(TOKYO)

福岡 11月9日(日) 開場 16:00 / 開演 17:00 UNITED LAB

大阪 11月16日(日) 開場 16:00 / 開演 17:00 Zepp Namba(OSAKA)

愛知 11月24日(月・祝) 開場 16:00 / 開演 17:00 COMTEC PORTBASE

https://girls2-fc.jp/page/lucky2news/1083276292129816577