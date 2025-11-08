メッツなどで通算335本塁打を放ったダリル・ストロベリー氏（63）に対し、ドナルド・トランプ米大統領が脱税や薬物関連の罪について恩赦を与えたと7日（日本時間8日）、米メディアが伝えた。

トランプ大統領は、ストロベリー氏が引退後にキリスト教信仰を受け入れ、長年にわたって禁酒を続けていることを理由に挙げた。

ストロベリー氏は21歳だった83年に26本塁打を放って新人王。球宴に8度出場したスター選手で、通算では1583試合で打率・259、335本塁打、1000打点、221盗塁の成績を残した。

引退後には脱税容疑で起訴され、99年にはコカイン所持と売春斡旋の容疑で起訴された。その後に保護観察違反もあり、フロリダ州の刑務所に約11カ月服役。03年に釈放された。

ストロベリー氏の元には大統領から直接、電話があり、80年代で最高の選手の一人だと称賛されたという。

同氏はインスタグラムにトランプ氏との2ショット写真をアップ。「ドナルド・トランプ大統領、完全恩赦をありがとうございます。人生のこの部分に終止符を打っていただき、過去のすべてから真に解放され、清らかな気持ちになれました」と感謝の思いをつづった。