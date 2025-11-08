RADWIMPSトリビュート第6弾はDISH//「携帯電話」 北村匠海「恩返しも込めて歌いました」
RADWIMPSが11月19日にリリースするメジャーデビュー20周年記念トリビュートアルバム『Dear Jubilee -RADWIMPS TRIBUTE-』の参加アーティスト第6弾が発表され、DISH//が「携帯電話」をカバーすることが明らかとなった。
【写真】DISH//が「携帯電話」で参加！北村匠海のコメント全文
「携帯電話」は、RADWIMPSが2010年にシングルとしてリリースした楽曲。軽快なリズムとフォーキーなサウンドで、人とのつながりを歌った温かなナンバーだ。
DISH//のボーカルの北村匠海は、今回のカバーにあたり「思い返せば、あれは中学1年生の時でした。その頃は仕事を楽しむ余裕も音楽を聴く心の隙間もなく、孤独感っていうものが僕を支配していたような気がします」と自身を振り返り、「あの頃の孤独な少年を救ってあげたいという気持ちにもなりましたし、RADWIMPSさんへの恩返しも込めて歌いました」と意気込みをつづっている。
『Dear Jubilee -RADWIMPS TRIBUTE-』では、11月3日から14日間にわたり、参加アーティストとカバー楽曲が1日1組ずつ発表される形式がとられており、これまでに発表されたのは、iri（「ふたりごと」）、上白石萌音（「25コ目の染色体」）、ずっと真夜中でいいのに。（「有心論」）、角野隼斗（「すずめ」）、SEKAI NO OWARI（「最大公約数」）。DISH//は6組目の発表となる。
SNSでは、アルバムのジャケット写真に各アーティストや楽曲を示唆する“ヒント”が隠されているのではないかという声もあがっており、発表を追う楽しみも広がっている。
【写真】DISH//が「携帯電話」で参加！北村匠海のコメント全文
「携帯電話」は、RADWIMPSが2010年にシングルとしてリリースした楽曲。軽快なリズムとフォーキーなサウンドで、人とのつながりを歌った温かなナンバーだ。
『Dear Jubilee -RADWIMPS TRIBUTE-』では、11月3日から14日間にわたり、参加アーティストとカバー楽曲が1日1組ずつ発表される形式がとられており、これまでに発表されたのは、iri（「ふたりごと」）、上白石萌音（「25コ目の染色体」）、ずっと真夜中でいいのに。（「有心論」）、角野隼斗（「すずめ」）、SEKAI NO OWARI（「最大公約数」）。DISH//は6組目の発表となる。
SNSでは、アルバムのジャケット写真に各アーティストや楽曲を示唆する“ヒント”が隠されているのではないかという声もあがっており、発表を追う楽しみも広がっている。