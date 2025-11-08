美人YouTuber、レザーショーパン×個性派ブーツで美脚見せ「脚長すぎ」「センス抜群」と反響
【モデルプレス＝2025/11/08】YouTuberコンビ・コノリリのコノミ（Conomi）が11月6日、自身のInstagramを更新。美しい脚が際立つショートパンツ姿を披露し、反響が寄せられている。
【写真】美人YouTuber「スタイル良すぎ」美脚際立つ個性派コーデ
コノミは「急に冬じゃね」とつづり、そば屋の前でピースをしているショットを公開。サングラスにファーのアウター、革のショートパンツに個性的な模様のブーツというコーディネートで、スラリとした美しい脚を披露している。
この投稿に、ファンからは「脚長い」「お肌すべすべ」「センス抜群」「スタイル良すぎ」「クール」「全部かっこいい」といった声が上がっている。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】
◆コノミ、革ショーパンから美脚披露
