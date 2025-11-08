INI、六本木ヒルズでのイルミネーションコラボ決定 ポップアップストア・SHOWCASEライブなど続々情報解禁
【モデルプレス＝2025/11/08】グローバルボーイズグループ・INI（アイエヌアイ）が11月19日に発売するWINTER SINGLE『THE WINTER MAGIC』のコンセプト「この冬INIが贈る、とけない魔法の”プレゼント”」として、コラボレーションイベントやポップアップストアの開催、スペシャルコンテンツ、SHOWCASEライブの実施などを解禁した。
【写真】INI、サプライズに涙
目玉企画の1つとして、六本木ヒルズ 毛利庭園でのコラボイベント『INILLUMINATION 2025 -THE WINTER MAGIC-』
の開催が決定。期間は11月14日〜12月25日で、INIのフォトパネルやきらめくプレゼントBOXなどが登場。庭園内ではINIの楽曲とメンバーコメントが流れ、シャンパンゴールドのイルミネーションと共に空間を彩る。
『THE WINTER MAGIC』の発売週には、東京・SHIBUYA109渋谷店と大阪・あべのキューズモールでポップアップストア “INI LIMITED STORE -THE WINTER MAGIC-”の開催も決定。ここでしか見ることができないコメント映像や店内装飾のほか、会場限定での購入者特典も用意している。
そのほか、南海電気鉄道株式会社では、創業140周年を記念して本作とのコラボラッピングを施した特急ラピートの運行を10月14日から実施中。コラボ記念乗車券は好評につき、即完売となった。
さらにスペシャルコンテンツとして、収録曲「U MINE」、メンバーの木村柾哉が主演を務める映画ロマンティック・キラーのアオハルテーマソングである「True Love」の2曲のPerformance Video公開、年明けにはNEW YEAR SHOWCASEライブも新たに決定するなど、この冬を彩るさまざまな企画で盛り上げていく。
また、本作のタイトル曲でありINI初のウィンターソング「Present」は7日から先行配信中。メンバーの池崎理人（ ※「崎」は正式には「たつさき」）・西洸人が作詞に参加しており、大切な人に向けて普段なかなかストレートに言えない気持ちを等身大の表現で打ち明けている歌詞が印象的な楽曲である。11日18時に公開されるMUSIC VIDEOや音楽番組でのパフォーマンスも。（modelpress編集部）
実施期間：11月14日（金）〜12月25日（木）
点灯時間：17：00〜23：00
開催場所：六本木ヒルズ 毛利庭園
