»³¸ýÃÒ»Ò¡ÖÅâÂô¤È¡×¥Ý¥ë¥·¥§¤Î¥ª¡¼¥×¥ó¥«¡¼¤Ë¾è¤Ã¤Æ¼ÀÁö¡ª¼Ì¿¿¸ø³«¡Ö¥«¥Ã¥³¤¤¤¤¡Á¡Á¡Á¡×¡ÖÆ´¤ì¤ë¡×
¡¡½÷Í¥¤Î»³¸ýÃÒ»Ò¤ÈÇÐÍ¥¡¦ÅâÂô¼÷ÌÀ¤ÎÉ×ÉØ¥·¥ç¥Ã¥È¤ËÂ¿¤¯¤ÎÈ¿¶Á¤¬´ó¤»¤é¤ì¤¿¡£
¡¡»³¸ý¤Ï£¸Æü¤Ë¼«¿È¤Î¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤ò¹¹¿·¡£¥Á¥ã¥ê¥Æ¥£¥¯¥é¥·¥Ã¥¯¥«¡¼¥¤¥Ù¥ó¥È¡Ö£Ç£Ï¡ª£Ç£Ï¡ª¥é¥ê¡¼£é£îÅìËÌ£²£°£²£µ¡×¤ËÉ×¤È»²²Ã¤·¤¿¤³¤È¤òÊó¹ð¤·¤¿¡£¡Öü¥£Ç£Ï¡ª£Ç£Ï¡ª¥é¥ê¡¼£é£îÅìËÌ¡¡£²£°£²£µ¡É¡¢¿·¤¿¤ÊÅìËÌ¤ÎÃÏ¤òÅâÂô¤ÈÁö¤Ã¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡×¤ÈÅÁ¤¨¡¢£²¿Í¤Ç¥ª¡¼¥×¥ó¥«¡¼¤Ë¾è¤Ã¤Æ¤¤¤ë¼Ì¿¿¤ò¥¢¥Ã¥×¤·¤¿¡£
¡¡¤³¤Î¥¤¥Ù¥ó¥È¤Î³«ºÅÈ¯µ¯¿Í¤ÏÅâÂô¤Ç¡¢¸ø¼°¥µ¥¤¥È¤Ë¤è¤ë¤È¡Ö¡ØÆ»¤ÏÉü¶½¤Î¾Ú¡ÙÉü¶½¤«¤éÅÁ¾µ¤Ø¤È°Ü¤êÊÑ¤ï¤í¤¦¤È¤¹¤ëÅìËÌ¤Î³¹ÊÂ¤ß¤ÎÃæ¤ò¥¯¥é¥·¥Ã¥¯¥«¡¼¤Ç¶î¤±È´¤±¡¢ÃÏ°è¤Î³§ÍÍ¤È¸òÎ®¤·¡¢Éü¶½¤ò»¾¤¨¡¢´î¤Ó¹ç¤¤¡¢¾Ð´é°î¡Ê¤¢¤Õ¡Ë¤ì¤ë¥Á¥ã¥ê¥Æ¥£¥¤¥Ù¥ó¥È¡×¤È¤¤¤¦¤â¤Î¡£»³¸ý¤Ï¡Ö¡ØÅìÆüËÜÂç¿ÌºÒ¤Îµ²±¤òÅÁ¤¨¡¢ÃÏ°è¤ò¶¦¤ËÀ¹¤êÎ©¤Æ¤Æ¤æ¤³¤¦¡ª¡Ù¤È¡¢Á´¹ñ¤«¤é½¸·ë¤·¤¿¥¯¥é¥·¥Ã¥¯¥«¡¼¤ò°¦¤¹¤ë³§¤µ¤ó¤È¶¦¤Ë¡¢¾Ð´é¤È¶¦¤Ë³§¤¬½¸¤¨¤ë¾ì¤òÌÜ»Ø¤·¤Þ¤¹¡×¤È¤Ä¤Å¤Ã¤¿¡£
¡¡»³¸ý¤Ï¼«¿È¤Î£Ù£ï£õ£Ô£õ£â£å¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¤Ë¤â¡ÖÅâÂô¤ÈÁö¤ê¤Þ¤·¤¿¡¡£Ç£Ï¡ª£Ç£Ï¡ª¥é¥ê¡¼£é£îÅìËÌ¡¡£²£°£²£µ¡×¤ÈÂê¤·¤¿Æ°²è¤ò¥¢¥Ã¥×¡££²¿Í¤Ï¥ª¡¼¥×¥ó¥«¡¼¤Ë¾è¤ê¡¢¥²¡¼¥È¤ò¤¯¤°¤ëºÝ¤Ë¥¢¥Ê¥¦¥ó¥¹¤¬Î®¤ì¡¢¡Ö¥¼¥Ã¥±¥ó£²£°ÈÖ¡¢£±£¹£µ£´Ç¯¼°¡¢¥Ý¥ë¥·¥§£³£µ£¶¡¢¥¹¥Ô¡¼¥É¥¹¥¿¡¼¡¢ÅâÂô¼÷ÌÀ¤µ¤ó¡¢»³¸ýÃÒ»Ò¤µ¤ó¡¢¹Ô¤Ã¤Æ¤é¤Ã¤·¤ã¤¤¡ª¡×¤È¾Ò²ð¤µ¤ì¡¢²ñ¾ì¤Ï´¿À¼¤ËÊñ¤Þ¤ì¤¿¡£»³¸ý¤Ï¡Ö¤³¤ÎÆ°²è¤Î¼ý±×¤Î°ìÉô¤òÇ½ÅÐÈ¾ÅçÃÏ¿ÌÉü¶½¤Î¤¿¤á¤Ë´óÉÕ¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤¹¡×¤ÈÀâÌÀ¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡±¿Å¾¤·¤Æ¤¤¤ëÅâÂô¤Ï¡¢¤¢¤´¤ËÇò¤¤¤Ò¤²¤òÀ¸¤ä¤·¡¢¥¤¥±¥ª¥¸¤ÊÉ÷¤Ü¤¦¡£¥Õ¥©¥í¥ï¡¼¤Ï¡Ö¤á¤Á¤ãÁÇÅ¨¤Ê¥·¥ç¥Ã¥È¡×¡Ö¥«¥Ã¥³¤¤¤¤¡Á¡Á¡Á¡×¡Ö¤«¤Ã¤³¤¤¤¤£²¿Í¡£ËÜÅö¤ËÁÇÅ¨¤ÊÉ×ÉØ¡£Æ´¤ì¤ë¤Ê¤¡¡×¤ÎÀ¼¤ò´ó¤»¤¿¡£